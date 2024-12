Što vas očekuje u 'Sjenama prošlosti'? Marta ima plan za razotkrivanje Šimunove ljubavnice

Marta konačno prekida sve veze s Goranom, no tu tajnu zadržava za sebe. Preko Paule, Marta dogovara večeru sa Šimunom te ga ispituje ima li drugu ženu. Kada ne dobije odgovor, odluči da je vrijeme za drastične mjere. U međuvremenu, Ana se vraća u svoju kuću s djecom, odlučna započeti novi život, dok se Mato pokušava ispričati Niki za sve greške koje je učinio i za bol koju joj je nanio.

Srijeda

Marta posjeti Edu jer ga želi pitati zna li tko je Šimunova druga žena te igrom slučaja prespava kod njega. Olga govori Pauli da je Goran živ, a Paula shvaća da joj je Marta opet lagala. Olga i Paula udružuju se kako bi se osvetile Marti, dok Marta od Blanke dozna da je Šimun pred Olgom branio Anu. Marta odlazi do Ane po odgovore, no Nika u njoj probudi još veću sumnju.

Četvrtak

Zoran konačno skupi hrabrost i poziva Anu na spoj. Ana pristaje, ali je jako nervozna jer je dvadeset godina prošlo otkad je izašla s muškarcem. Ljubomorni Mato dozna za Anin spoj, a ona mu iz prkosa kaže da ima dečka. Paula pokreće plan za konačno razotkrivanje Marte. Istražitelji u postaju dovode jednog od ključnih svjedoka u slučaju ubojstva na zabavi. Svjedok jako dobro poznaje Novakove pa policija dobije novi pogled na slučaj.

Nova epizoda da serije 'Sjene prošlosti' na rasporedu je u ponedjeljak od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

