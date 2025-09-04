'Sjene prošlosti' pratite od ponedjeljka do petka u 20.15. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.
Sudar titana! Marta oštrija nego ikad: 'Ti si jedna obična licemjerna razaračica brakova'
Marta i Olga susrele su se nakon što je Marta na sudu svjedočila u njezinu korist. No, ponovno ima tajni plan
Marta, jesi li dobro? Skrbništvo nad Milom podijelila sa Šimunom: 'Dobar si otac i ona te voli'
Ups! Marta i Karlo uhvaćeni u - krevetu: Što će se to dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'?
