Sjene prošlosti

Sudar titana! Marta oštrija nego ikad: 'Ti si jedna obična licemjerna razaračica brakova'

Marta i Olga susrele su se nakon što je Marta na sudu svjedočila u njezinu korist. No, ponovno ima tajni plan

04.09.2025 20:30

'Sjene prošlosti' pratite od ponedjeljka do petka u 20.15. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

