Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Sumnje rastu! Karlo ne vjeruje Tomi i vjeruje da je on kriv za nesreću koja mu je uništila karijeru

Karlo je uhvatio Tomu i Paulu u trenutku kada su razgovarali o Paulinom dvadesetom rođendanu

RTL.hr
11.09.2025 20:30

Karlo je uhvatio Tomu i Paulu u trenutku kada su razgovarali o Paulinom dvadesetom rođendanu, kad je spomenuta nesreća koja je okončala njegovu košarkašku karijeru – tegla koja se srušila na njega i ozlijedila ga.

Paula je pokušala ublažiti istinu i objasniti da se te večeri Tomo pokušao osvetiti Karlu, jer ga je pretukao nakon utakmice. Rekla je da joj je Tomo priznao da su on i njegovih nekoliko prijatelja planirali prebiti Karla, ali da ih je ona spriječila. Međutim, Karlo nije povjerovao u tu priču, smatrajući da ne drži vodu.

Tomo, Sjene prošlosti
Tomo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Unatoč napetoj situaciji, Tomo i Karlo su ostali na večeri kako bi obavili razgovor o poslu, no Karlo se ponovno vratio na temu rođendana. "Imam još nekoliko pitanja. Koga si ti točno unajmio da mi slomi noge?", upitao je Karlo. "Ajde, sad ti isto... Mislio sam da je to prošlo, kao što si i sam rekao. Sve mi je u magli, znaš kako smo pili. Još me glava boli", pokušao se Tomo izvući.

"Ne sjećaš se, je li?", uzvratio je Karlo. "Vidiš, meni je ta noć ostala urezana u sjećanje. Tada sam zauvijek prestao igrati košarku. Nešto je palo s balkona. Tegla, Tomo. Baš kad su me skautirali za novi tim", dodao je Karlo. "Takve stvari, Tomo, mijenjaju čovjeka za cijeli život. Tegle ne padaju slučajno s balkona. Nije li jedan od tvojih prijatelja bacio tu teglu?", prijeteći je rekao Karlo.

Karlo, Sjene prošlosti
Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Zatim saznajemo da je Tomo zapravo namjeravao baciti teglu s balkona, no u posljednjem trenutku se predomislio i okrenuo, ali se tegla prevrnula i pala na Karla.

Tomo je negirao da su njegovi prijatelji bacili teglu, no Karlo je bio ljut i nije mu povjerovao ni jednu riječ, a sumnja i bijes u njemu samo rastu.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Fotke, afere i prijetnje! Marta zaprijetila Veroniki: 'Promijeni ploču da ne bi morala mijenjati muža'

Sjene prošlosti

Hoće li s užitkom uništiti njihov brak? Afera s trenerom pilatesa pred razotkrivanjem: 'Gotova sam! Onesvijestit ću se!'

Moglo bi te zanimati

Marta pokazala Olgi Šimunov prsten kao brutalnu pobjedu! 'Za uspomenu na još jednog frajera kojeg nisi mogla zadržati'

Antonio Agostini iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr odgovarao na komentare gledateljica: 'Nudim ti se, uzmi me'

Olga šokirala Šimuna odlukom o selidbi: 'Ja odlazim, a ti to možeš prihvatiti ili ne'

Tajna iz prošlosti! Miro ucijenio Paulu kako bi spasio Blanku: 'Dobro razmisli. Imaš vremena do sutra ujutro'

Je li odustala od svega? Olga se želi odseliti i napustiti Šimuna

Od školske ljubavi do neobuzdane strasti! Evo kako je odnos Marte i Karla preživio godine i iskušenja