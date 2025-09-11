Sumnje rastu! Karlo ne vjeruje Tomi i vjeruje da je on kriv za nesreću koja mu je uništila karijeru

Karlo je uhvatio Tomu i Paulu u trenutku kada su razgovarali o Paulinom dvadesetom rođendanu

Karlo je uhvatio Tomu i Paulu u trenutku kada su razgovarali o Paulinom dvadesetom rođendanu, kad je spomenuta nesreća koja je okončala njegovu košarkašku karijeru – tegla koja se srušila na njega i ozlijedila ga. Paula je pokušala ublažiti istinu i objasniti da se te večeri Tomo pokušao osvetiti Karlu, jer ga je pretukao nakon utakmice. Rekla je da joj je Tomo priznao da su on i njegovih nekoliko prijatelja planirali prebiti Karla, ali da ih je ona spriječila. Međutim, Karlo nije povjerovao u tu priču, smatrajući da ne drži vodu.

Tomo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Unatoč napetoj situaciji, Tomo i Karlo su ostali na večeri kako bi obavili razgovor o poslu, no Karlo se ponovno vratio na temu rođendana. "Imam još nekoliko pitanja. Koga si ti točno unajmio da mi slomi noge?", upitao je Karlo. "Ajde, sad ti isto... Mislio sam da je to prošlo, kao što si i sam rekao. Sve mi je u magli, znaš kako smo pili. Još me glava boli", pokušao se Tomo izvući. "Ne sjećaš se, je li?", uzvratio je Karlo. "Vidiš, meni je ta noć ostala urezana u sjećanje. Tada sam zauvijek prestao igrati košarku. Nešto je palo s balkona. Tegla, Tomo. Baš kad su me skautirali za novi tim", dodao je Karlo. "Takve stvari, Tomo, mijenjaju čovjeka za cijeli život. Tegle ne padaju slučajno s balkona. Nije li jedan od tvojih prijatelja bacio tu teglu?", prijeteći je rekao Karlo.

Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL