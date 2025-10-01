Sumnjiva dojava o bombi pa hladan tuš: 'Kad si mi planirala reći da si molila Šimuna da ti se vrati?'

Miro i Blanka su u bijegu, a pomoć im stiže od neočekivane osobe... Nakon što Ines doživi prometnu nesreću, Olga joj pomaže s organizacijom domjenka. Nova obaveza znači samo jedno – potrebna joj je Šimunova pomoć jer ne stiže sve sama.

Marta ipak pristane otići na večeru s Karlom i prvi se put zajedno s njim pojaviti u kvartu. No druženje ubrzo prekine dojava o bombi. Loša sreća ili još jedna Martina igrica?