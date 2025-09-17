Emisije
Sjene prošlosti

Susret starih prijatelja! Glorija iznenadila Karla, on joj dao savjet: 'Napravi Miri uslugu i skupo mu je naplati'

Nakon dramatične svađe s Mirom, Glorija je otišla do svog starog prijatelja Karla, iznenadivši ga

RTL.hr
17.09.2025 21:15

"Moram bolje pogledati da se uvjerim da si to stvarno ti. Čovječe, ti i ja smo se zadnji put vidjeli, sad ću ti reći točno..." rekao je Karlo. "Kad smo se Miro i ja rastali, i ja sam prestala biti Glorija Došen", odgovori mu Glorija umjesto njega.

"Što te dovodi ovdje?", upitao ju je Karlo. "Pa to što Miri sada treba jedna usluga. Bio je grozan muž, a sad je još gori bivši", odgovorila je Glorija.

Glorija, Sjene prošlosti
Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Karlo joj tada otkriva da više nisu u dobrim odnosima. "Kakvu to sad uslugu treba naš Miro?", pitao ju je Karlo. "Ma ne znam, izjurila sam van prije nego što je uspio otvoriti usta. Nešto vezano uz neku Blanku. Jedno je kad te ostavi zbog druge žene, pa barem znaš zbog koje, ali ovo je ponižavajuće", odgovorila je Glorija.

"Saslušaj ga. Vidi kakva mu usluga treba pa mu je onda skupo naplati. Barem je to zaslužio", savjetovao joj je Karlo.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

Šokantan susret bivših supružnika! Glorija bijesno odbila Mirinu molbu za uslugom: 'Cijelu mladost si mi upropastio'

