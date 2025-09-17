Susret starih prijatelja! Glorija iznenadila Karla, on joj dao savjet: 'Napravi Miri uslugu i skupo mu je naplati'

"Moram bolje pogledati da se uvjerim da si to stvarno ti. Čovječe, ti i ja smo se zadnji put vidjeli, sad ću ti reći točno..." rekao je Karlo. "Kad smo se Miro i ja rastali, i ja sam prestala biti Glorija Došen", odgovori mu Glorija umjesto njega.
"Što te dovodi ovdje?", upitao ju je Karlo. "Pa to što Miri sada treba jedna usluga. Bio je grozan muž, a sad je još gori bivši", odgovorila je Glorija.
Karlo joj tada otkriva da više nisu u dobrim odnosima. "Kakvu to sad uslugu treba naš Miro?", pitao ju je Karlo. "Ma ne znam, izjurila sam van prije nego što je uspio otvoriti usta. Nešto vezano uz neku Blanku. Jedno je kad te ostavi zbog druge žene, pa barem znaš zbog koje, ali ovo je ponižavajuće", odgovorila je Glorija.
"Saslušaj ga. Vidi kakva mu usluga treba pa mu je onda skupo naplati. Barem je to zaslužio", savjetovao joj je Karlo.
