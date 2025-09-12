Suze, izdaja i strah! Očajna Paula na rubu sloma nakon Mirinog priznanja: 'Karlo zna sve. Nisam imao izbora'

Prestrašena i uspaničena Paula dolazi kod Mire u očajničkoj nadi da će saznati gdje je Tomo. "Jesi li se danas vidio s Karlom? Mislim da još uvijek sumnja na Tomu i bojim se da će mu nešto napraviti. Miro, jako se bojim", kazala je drhtavim glasom. "Ajde, smiri se malo",odgovorio je Miro, pokušavajući je utišati.
No, Paula je izgubila strpljenje. "Neću se smiriti! Znam kakav je Karlo, a znaš i ti. Izvoli mi reći! Miro, molim te kao Boga... što god da zamjeraš meni, što god da zamjeraš Tomi, samo mi reci!"
Miro je spustio pogled i priznao: "Karlo zna... zna sve, zato što sam mu ja rekao. Paula, nisam imao izbora." U suzama i nevjerici, Paula je počela vikati: "Zašto, Miro, zašto!"
U tom trenutku pojavila se Marta. "Što se ovdje događa?" upitala je, a Miro joj je kratko objasnio da je sve priznao Karlu jer nije imao drugog izbora. Paula je odmah planula na njega, a Marta je odlučno stala između njih i krenula u potragu za Karlom i Tomom.
Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.