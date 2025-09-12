Suze, izdaja i strah! Očajna Paula na rubu sloma nakon Mirinog priznanja: 'Karlo zna sve. Nisam imao izbora'

Prestrašena i uspaničena Paula dolazi kod Mire u očajničkoj nadi da će saznati gdje je Tomo

Prestrašena i uspaničena Paula dolazi kod Mire u očajničkoj nadi da će saznati gdje je Tomo. "Jesi li se danas vidio s Karlom? Mislim da još uvijek sumnja na Tomu i bojim se da će mu nešto napraviti. Miro, jako se bojim", kazala je drhtavim glasom. "Ajde, smiri se malo",odgovorio je Miro, pokušavajući je utišati.

Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

No, Paula je izgubila strpljenje. "Neću se smiriti! Znam kakav je Karlo, a znaš i ti. Izvoli mi reći! Miro, molim te kao Boga... što god da zamjeraš meni, što god da zamjeraš Tomi, samo mi reci!" Miro je spustio pogled i priznao: "Karlo zna... zna sve, zato što sam mu ja rekao. Paula, nisam imao izbora." U suzama i nevjerici, Paula je počela vikati: "Zašto, Miro, zašto!"

Paula i Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL