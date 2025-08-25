Sve je spremno za vjenčanje godine! Olga ili Marta - tko će izreći sudbonosno 'da' već u prvoj epizodi novih 'Sjena prošlosti'?

Od idućeg ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u s emitiranjem kreće nova, druga sezona omiljene serije 'Sjene prošlosti', a kadrovi sa seta otkrivaju da uzbuđenja neće nedostajati od samog starta. Naime, već prva scena gledatelje vodi na romantično vjenčanje, no tko je mlada – Olga ili Marta?

Osunčanim dvorištem vlada šušur, latice cvijeća, baloni, elegantni detalji; pazilo se na svaku sitnicu jer tako to rade perfekcionisti. Cijeli kvart je na okupu, svatko sa svojim namjerama – lokalne tračerice željne uloviti svaki trenutak koji će dan kasnije prepričavati uz kavu, kolege iz srednje škole koji su došli probuditi neke davne uspomene, suradnici i kolege koji pružaju podršku, obitelj i prijatelji koji ne mogu sakriti sreću i uzbuđenje. No je li sve bajkovito kako se isprva čini?

Sretni par priprema se za svoj najvažniji dan u životu – vežu se cipele, stavljaju manžete, popravlja se veo i uzima buket... Polako, ali sigurno koračaju do mjesta gdje će se jedno drugome zavjetovati na vječnost... Danas smo se okupili ovdje da zajedno svjedočimo ljubavi", započinje matičar svoj govor, ali tko to stoji ispred njega?

Upravo ovim velikim slavljem započinje nova sezona popularnih 'Sjena prošlosti', u kojoj će se iznenađenja nizati već od prve epizode! Prva sezona serije završila je vrlo dramatično - Šimun je izgubio skrbništvo nad Milom, Blanka je s vlastite svadbe odvedena u pritvor, brak Paule i Tome visi o koncu. Nakon svađe s Martom i Šimunovom rođakinjom Viktorijom, Olga stoji na ulici s krvavim nožem u rukama, dok joj se policijske sirene sve više približavaju.

Sada, nova sezona započinje idiličnim prizorima. Što se uistinu dogodilo nakon te večeri u kvartu i kako je došlo do svadbenih zvona već u prvoj epizodi? Jesu li u vjenčanici Olga ili Marta i je li svaka dobila ono što zaslužuje?

Samo mogu reći da sezona počinje 'žestoko' i ne popušta do kraja! Nismo igrali na sigurno u pogledu radnje te se nadam da će i publika biti ugodno iznenađena našim odlukama. Najvažnije nam je bilo da održimo visoku kvalitetu priče na koju su se gledatelji naviknuli. Pokušali smo da se svi likovi u seriji susretnu s izazovima koje nisu do sada očekivali. Tako smo stvorili priče u kojem bivši neprijatelji postaju saveznici i u kojima likovi otkrivaju nove stvari o sebi te time postaju zaokruženije i, nadam se, zanimljivije osobe. Ali bili smo jako oprezni kako bi svaki lik ostao dosljedan sebi", ističe glavni pisac serije Ozren Marod.

Mislim da ovu sezonu najbolje opisuju riječi Bette Davis u legendarnom filmu 'Sve o Evi' kada kaže: 'Zavežite pojaseve... Bit će ovo luda vožnja!'"

