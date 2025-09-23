Sve samo ne romantično! Marko Petrić pokazao kako izgleda snimanje intimnih scena u 'Sjenama prošlosti'

U kadru je s Arijom Rizvić , Blankom iz serije, dok zajedno leže u krevetu. Marko je uz snimku duhovito poručio: "Ono kad te pitaju kako je raditi intimne scene..." Nakon toga okrenuo je kameru i otkrio drugu stranu seta – prostoriju punu ljudi i kamermana, što pokazuje koliko je atmosfera daleko od intimne kakvom djeluje na ekranu.

Omogući

Podsjetimo, Marko je nedavno na TikToku otkrio kako je izgledalo snimanje scene svađe između njega i Glorije.

Omogući

Inače, Marko očekuje svoje prvo dijete sa suprugom Tinom. Nedavno je za RTL.hr otkrio da su odabrali ime za dijete te je istaknuo: "To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa".

Marko i Tina vjenčali su se u rujnu 2023. nakon dugogodišnje veze. Supružnici ne govore puno o svojoj vezi i čuvaju svoju privatnost, a povremeno dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama i pokazuju djeliće svoje bračne idile.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!