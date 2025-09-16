Sve se urušava! Miro ostao bez novca – odvjetnik mu okrenuo leđa: 'Ako ne možeš platiti, traži novog odvjetnika'

Situaciju je dodatno pogoršalo to što je Blankino ročište na sudu odgođeno, a ona u pritvoru već gubi strpljenje.
"Ne znam kako bih ovo rekao pa ću reći direktno. Trebao bih odgodu plaćanja. Imao sam neke dugove koje sam morao riješiti i onda su se stvari zakomplicirale pa sam sada u vrlo nezgodnoj situaciji. Nisam trenutačno likvidan", priznao je Miro.
"Ti se šališ?", upitao je iznenađeno odvjetnik. "Ne, ja sam smrtno ozbiljan. Molim vas da mi izađete barem malo u susret. Čim budem imao novca, vratit ću vam do zadnjeg centa", odgovorio je Miro.
Odvjetnik mu je jasno dao do znanja kako stvari stoje: "Slušaj Miro, oduvijek si mi bio drag. Vidjelo se da imaš potencijala, znanja i da si ozbiljan i odgovoran. Ali ovo što sada čujem ne zvuči ni ozbiljno ni odgovorno. Moraš se sabrati i to uskoro, ako želiš da izvučemo Blanku iz zatvora. Žao mi je zbog tvojih problema, ali ja si ne mogu priuštiti ovakav rizik. Zamisli da se ovo pročuje. Ja sam se čak zakačio i s vlastitom kćeri zbog ovoga. Miro, žao mi je, ali ako ne možeš platiti – morat ćeš pronaći novog odvjetnika."
