Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Sve se urušava! Miro ostao bez novca – odvjetnik mu okrenuo leđa: 'Ako ne možeš platiti, traži novog odvjetnika'

Nakon što je Miro morao vratiti dug Karlu, ostao je bez novca, što mu je stvorilo ozbiljan problem s odvjetnikom

RTL.hr
16.09.2025 21:15

Situaciju je dodatno pogoršalo to što je Blankino ročište na sudu odgođeno, a ona u pritvoru već gubi strpljenje.

"Ne znam kako bih ovo rekao pa ću reći direktno. Trebao bih odgodu plaćanja. Imao sam neke dugove koje sam morao riješiti i onda su se stvari zakomplicirale pa sam sada u vrlo nezgodnoj situaciji. Nisam trenutačno likvidan", priznao je Miro.

"Ti se šališ?", upitao je iznenađeno odvjetnik. "Ne, ja sam smrtno ozbiljan. Molim vas da mi izađete barem malo u susret. Čim budem imao novca, vratit ću vam do zadnjeg centa", odgovorio je Miro.

Miro, Sjene prošlosti
Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Odvjetnik mu je jasno dao do znanja kako stvari stoje: "Slušaj Miro, oduvijek si mi bio drag. Vidjelo se da imaš potencijala, znanja i da si ozbiljan i odgovoran. Ali ovo što sada čujem ne zvuči ni ozbiljno ni odgovorno. Moraš se sabrati i to uskoro, ako želiš da izvučemo Blanku iz zatvora. Žao mi je zbog tvojih problema, ali ja si ne mogu priuštiti ovakav rizik. Zamisli da se ovo pročuje. Ja sam se čak zakačio i s vlastitom kćeri zbog ovoga. Miro, žao mi je, ali ako ne možeš platiti – morat ćeš pronaći novog odvjetnika."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Spletke, ucjene i afera! Olga razotkrila Martinu igru protiv Ines i odlučila uzvratiti udarac

Moglo bi te zanimati

Kraj prijateljstva! Karlo izgovorio brutalne riječi Miri: 'Ti si gnjida i nula od čovjeka'

Nakon napada, ljubav između Tome i Paule jača. Proveli su strastvenu noć zajedno!

Tomo kleknuo pred Karlom, suzama molio za život: 'Nemoj napraviti glupost kao što sam ja. Vratio bih svaku sekundu tog dana'

Antonio Agostini iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr o ljubavi prema svojoj Đurđici: 'Ona nudi ono što panično počinjem tražiti u ljudima'

Tko se to pojavljuje u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'? Tko je ona?

Ulovila prijateljicu s novim dečkom o kojem joj nije ništa rekla: 'Ne možeš me preveslati, a i u istoj si odjeći od jučer!'