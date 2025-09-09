Tajna iz prošlosti! Miro ucijenio Paulu kako bi spasio Blanku: 'Dobro razmisli. Imaš vremena do sutra ujutro'

Miro je Pauli otkrio da je Tomo prije mnogo godina ozlijedio Karla, a zatim joj zaprijetio da će sve ispričati Karlu ako ne bude svjedočila u Blankinu korist.

"Došao si me tu ucjenjivati. Hoćeš da svjedočim u korist Blanke?", upitala ga je Paula. "Hoću da mi pomogneš sa ženom koju volim, a ja ću tebi pomoći s muškarcem kojeg ti voliš", odgovorio je Miro.

"Što je to ako ne ucjena?", upitala ga je Paula. "To je zdravi razum. I ti i ja smo u poziciji da pomognemo sebi i drugima. Nema smisla da nevini ljudi stradavaju zbog nesporazuma", kazao je Miro, na što je Paula odgovorila: "Kakvi nevini ljudi, Miro? Blanka je ubojica."