Sjene prošlosti

Tajna iz prošlosti! Miro ucijenio Paulu kako bi spasio Blanku: 'Dobro razmisli. Imaš vremena do sutra ujutro'

Miro je Pauli otkrio da je Tomo prije mnogo godina ozlijedio Karla, a zatim joj zaprijetio da će sve ispričati Karlu ako ne bude svjedočila u Blankinu korist

09.09.2025 20:30

Miro je Pauli otkrio da je Tomo prije mnogo godina ozlijedio Karla, a zatim joj zaprijetio da će sve ispričati Karlu ako ne bude svjedočila u Blankinu korist.

"Došao si me tu ucjenjivati. Hoćeš da svjedočim u korist Blanke?", upitala ga je Paula. "Hoću da mi pomogneš sa ženom koju volim, a ja ću tebi pomoći s muškarcem kojeg ti voliš", odgovorio je Miro.

"Što je to ako ne ucjena?", upitala ga je Paula. "To je zdravi razum. I ti i ja smo u poziciji da pomognemo sebi i drugima. Nema smisla da nevini ljudi stradavaju zbog nesporazuma", kazao je Miro, na što je Paula odgovorila: "Kakvi nevini ljudi, Miro? Blanka je ubojica."

"Ti znaš da su Karlo i Tomo imali okršaj još na faksu i tko zna do kud bi to eskaliralo da ih ja nisam prekinuo. Obećavam ti, ako se Karlo odluči poravnati račune s Tomom, neću biti tamo i neću nikoga prekinuti", rekao je Miro.

"Koji si ti gad", odgovorila je Paula, a Miro je odgovorio: "Možda jesam, ali nije bitno što sam ja, bitno je kakav je Karlo. Vjeruj mi, on je s godinama postao puno gadniji. Što će biti kad sazna da je Tomo kriv za njegovu ozljedu? To je to. Game over. Sada sve znaš. Paula, dobro razmisli. Imaš vremena do sutra ujutro."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Olga šokirala Šimuna odlukom o selidbi: 'Ja odlazim, a ti to možeš prihvatiti ili ne'

Sjene prošlosti

Je li odustala od svega? Olga se želi odseliti i napustiti Šimuna

