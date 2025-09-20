Emisije
Sjene prošlosti

Tajni poslovi i mafija! Miro otkrio istinu Blanki: 'Gloria zna gdje su zakopana sva tijela'

Miro je otkrio Blanki šokantnu istinu o njegovoj bivšoj supruzi Gloriji koja drži njihovu sudbinu u rukama.

RTL.hr
20.09.2025 13:00

Naizgled, Gloria je uspješna vlasnica PR agencije, no Miro otkriva da je to samo "paravan". Njezin stvarni posao je prodaja utjecaja na najvišim razinama moći, a klijenti su joj "najveći igrači", uključujući i mafiju. Opisujući njezinu moć, Miro objašnjava Blanki: "Ona doslovno, metaforički, zna gdje su zakopana sva tijela."

Miro priznaje da je upravo on pozvao Gloriju u pomoć, očajnički tražeći izlaz iz situacije koja se činila bezizlaznom. No, time si je stvorio dodatne probleme.

Blanka, Sjene prošlosti
Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Prvi znak da se iza kulisa događa nešto nezakonito bila je iznenadna promjena u sudskom postupku. Ročište je, bez ikakve najave, pomaknuto za sutra, a sudac u slučaju je zamijenjen. "Takve stvari se ne rade bez naloga odozgo. Nekome se žuri", komentirao je odvjetnik Krsto, potvrđujući da takav potez ukazuje na intervenciju s vrha.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Tuga i nevjerica! Avion kojim je putovao Šimun izgubio kontakt s kontrolom leta

