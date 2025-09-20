Tajni poslovi i mafija! Miro otkrio istinu Blanki: 'Gloria zna gdje su zakopana sva tijela'

Naizgled, Gloria je uspješna vlasnica PR agencije, no Miro otkriva da je to samo "paravan". Njezin stvarni posao je prodaja utjecaja na najvišim razinama moći, a klijenti su joj "najveći igrači", uključujući i mafiju. Opisujući njezinu moć, Miro objašnjava Blanki: "Ona doslovno, metaforički, zna gdje su zakopana sva tijela."
Miro priznaje da je upravo on pozvao Gloriju u pomoć, očajnički tražeći izlaz iz situacije koja se činila bezizlaznom. No, time si je stvorio dodatne probleme.
Prvi znak da se iza kulisa događa nešto nezakonito bila je iznenadna promjena u sudskom postupku. Ročište je, bez ikakve najave, pomaknuto za sutra, a sudac u slučaju je zamijenjen. "Takve stvari se ne rade bez naloga odozgo. Nekome se žuri", komentirao je odvjetnik Krsto, potvrđujući da takav potez ukazuje na intervenciju s vrha.
