Tajni poslovi i mafija! Miro otkrio istinu Blanki: 'Gloria zna gdje su zakopana sva tijela'

Naizgled, Gloria je uspješna vlasnica PR agencije, no Miro otkriva da je to samo "paravan". Njezin stvarni posao je prodaja utjecaja na najvišim razinama moći, a klijenti su joj "najveći igrači", uključujući i mafiju. Opisujući njezinu moć, Miro objašnjava Blanki: "Ona doslovno, metaforički, zna gdje su zakopana sva tijela."

Miro priznaje da je upravo on pozvao Gloriju u pomoć, očajnički tražeći izlaz iz situacije koja se činila bezizlaznom. No, time si je stvorio dodatne probleme.