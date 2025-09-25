Emisije
Sjene prošlosti

Tenzije rastu! Šimun zaprijetio Karlu ispred Martine kuće: 'Ne želim te vidjeti blizu Mile više, je li to jasno?'

Karlo je susreo Šimuna ispred Martine kuće

RTL.hr
25.09.2025 20:40

"Ja vjerujem u dobrosusjedske odnose, a koliko čujem, susjedi smo", rekao je Karlo s prizvukom ironije, raspitujući se o Šimunovom "velikom oporavku".

Šimun, međutim, nije bio raspoložen za lažni razgovor. Njegov odgovor bio je hladan i direktan, jasno dajući do znanja da Karlova prisutnost nije dobrodošla. "Te svoje dobrosusjedske odnose zadrži za sebe", odbrusio je, postavljajući jasnu granicu: "Ne želim te vidjeti blizu Mile više, je li to jasno?"

Šimun, Sjene prošlosti
Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

