Tenzije rastu! Šimun zaprijetio Karlu ispred Martine kuće: 'Ne želim te vidjeti blizu Mile više, je li to jasno?'

"Ja vjerujem u dobrosusjedske odnose, a koliko čujem, susjedi smo", rekao je Karlo s prizvukom ironije, raspitujući se o Šimunovom "velikom oporavku".

Šimun, međutim, nije bio raspoložen za lažni razgovor. Njegov odgovor bio je hladan i direktan, jasno dajući do znanja da Karlova prisutnost nije dobrodošla. "Te svoje dobrosusjedske odnose zadrži za sebe", odbrusio je, postavljajući jasnu granicu: "Ne želim te vidjeti blizu Mile više, je li to jasno?"