Tenzije su opipljive! Misteriozni doktor Sever postao pedijatar malog Danijela, Olga je vidno nezadovoljna
Rutinski sistematski pregled malog Danijela pretvara se u poligon za osobne sukobe kada se ispostavi da je zamjenski pedijatar dr. Andrija Sever, liječnik s kojim je Olga već imala neugodan susret na domjenku. Napetost je od početka opipljiva. Olga u pratnji Šimuna koji pokušava smiriti situaciju, dočekuje doktora s negodovanjem. Situacija eskalira kada dr. Sever, nakon pregleda, predloži cijepljenje koje nedostaje kako bi se Danijel mogao upisati u jaslice. "Naravno da ne može. Ja želim pričekati Danijelovog pedijatra", odlučno odbija Olga.
Šok u sudnici! Blanka povukla priznanje, optužila inspektora Rimca za zlostavljanje: 'Užasno sam ga se bojala, pratio me'
