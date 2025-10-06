Emisije
Sjene prošlosti

Tenzije su opipljive! Misteriozni doktor Sever postao pedijatar malog Danijela, Olga je vidno nezadovoljna

Rutinski sistematski pregled malog Danijela pretvara se u poligon za osobne sukobe kada se ispostavi da je zamjenski pedijatar dr. Andrija Sever, liječnik s kojim je Olga već imala neugodan susret na domjenku. Napetost je od početka opipljiva. Olga u pratnji Šimuna koji pokušava smiriti situaciju, dočekuje doktora s negodovanjem. Situacija eskalira kada dr. Sever, nakon pregleda, predloži cijepljenje koje nedostaje kako bi se Danijel mogao upisati u jaslice. "Naravno da ne može. Ja želim pričekati Danijelovog pedijatra", odlučno odbija Olga.

06.10.2025 21:00

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Šok u sudnici! Blanka povukla priznanje, optužila inspektora Rimca za zlostavljanje: 'Užasno sam ga se bojala, pratio me'

