Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Tko je misteriozna Glorija u 'Sjenama prošlosti' i zašto je baš sada došla kvart?

Jedan od najnovijih i najintrigantnijih likova u popularnoj seriji 'Sjene prošlosti' svakako je Glorija, koju je utjelovila poznata kazališna i televizijska glumica, ali i pjevačica, Vanda Winter

RTL.hr
18.09.2025 08:00

Iako je Vanda Winter iznimno aktivna na kazališnim daskama, njezina povratnička uloga na malim ekranima označava povratak nakon gotovo deset godina. Glorija nije običan lik; ona je kompleksna žena s dubokom prošlošću koja će ozbiljno uzdrmati odnose u kvartu, a naročito dinamiku među glavnim likovima.

Glorija nije nova u životima likova 'Sjena prošlosti' – njezina burna prošlost s Mirom uvelike će oblikovati događanja u nadolazećim epizodama. Iako su njih dvoje godinama bili u braku, njihova veza završila je zbog Mirine opsesije Paulom, ženom koja je, prema Glorijinim riječima, bila treća osoba u njihovom braku. No, iako su prošli kroz turbulentne periode, Glorija i Miro neće moći zaboraviti prošlost, a sada je upravo Glorija ta koja se vraća u njegov život.

Miro i Glorija, Sjene prošlosti
Miro i Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Nakon što je Blanka završila u zatvoru, a Miro se našao u financijskim problemima, Glorija je dobila iznenadni poziv. "Trebao bih uslugu od tebe, Glorija", rekao je Miro i zamolio je da mu pomogle spasiti Blanku iz zatvora. Glorija nije mogla skriti bijes prema njemu, osobito jer je doznala da je Miro sada u braku s Blankom. "Sad bi razgovarao, nakon što si cijelu našu vezu šutio. Ja nemam što razgovarati s tobom. Cijelu mladost si mi upropastio s tim brakom. Ja sam ti bila druga violina dok si ti slinio za Paulom, a sad me tu tražiš uslugu zbog nekakve desete ženske. Slušaj me dobro, ja prstom neću mrdnuti zbog tebe i te tvoje Blanke", bijesno je rekla Glorija.

Glorijin dolazak u seriju znači da će se stari konflikti ponovno otvoriti, a Glorija neće biti samo pasivni promatrač u Mirinom životu.

Miro i Glorija, Sjene prošlosti
Miro i Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Vanda Winter je za RTL.hr izjavila da je Glorija samodostatna, ranjiva, ali i opasna. "Njezina drskost i lakoća s kojom prelazi od potpuno razumnog do potpuno nerazumnog i neshvatljivog djelovanja je ono što me najviše zabavljalo u ovom karakteru", rekla je Winter.

Iako je njen karakter izazovan, Vanda Winter priznaje da je bilo scena koje su joj bile posebno zahtjevne. "Bila je scena s Arijom Rizvić koja je, kao što znamo, ljepotica par excellence i ja sam kao Glorija morala ući u prostoriju s njom, odmjeriti je od glave do pete i reći svisoka, tobože razočarano: ...I..? ...To je to...?' Mislila sam da to neću moći izgovoriti", otkrila je Vanda.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti Glorija Vanda Winter
Sjene prošlosti

Susret starih prijatelja! Glorija iznenadila Karla, on joj dao savjet: 'Napravi Miri uslugu i skupo mu je naplati'

Moglo bi te zanimati

Budući tata u akciji! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' uređuje sobicu za bebu, objavio slatke fotke priprema

Sve se urušava! Miro ostao bez novca – odvjetnik mu okrenuo leđa: 'Ako ne možeš platiti, traži novog odvjetnika'

Spletke, ucjene i afera! Olga razotkrila Martinu igru protiv Ines i odlučila uzvratiti udarac

Eksplozija ljubomore! Paula nasrnula na Ines i Tomu: 'Raspuštenice i kradljivice muževa'

Vanda Winter o ulozi u Sjenama prošlosti za RTL.hr: 'Glorijina drskost me zabavljala, a na setu je bilo puno anegdota i smijeha'

Povratak na male ekrane! Vanda Winter stiže u 'Sjene prošlosti' kao zlica Glorija: 'Uloga se pojavila u idealnom trenutku'