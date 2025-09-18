Tko je misteriozna Glorija u 'Sjenama prošlosti' i zašto je baš sada došla kvart?

Jedan od najnovijih i najintrigantnijih likova u popularnoj seriji 'Sjene prošlosti' svakako je Glorija, koju je utjelovila poznata kazališna i televizijska glumica, ali i pjevačica, Vanda Winter

Iako je Vanda Winter iznimno aktivna na kazališnim daskama, njezina povratnička uloga na malim ekranima označava povratak nakon gotovo deset godina. Glorija nije običan lik; ona je kompleksna žena s dubokom prošlošću koja će ozbiljno uzdrmati odnose u kvartu, a naročito dinamiku među glavnim likovima. Glorija nije nova u životima likova 'Sjena prošlosti' – njezina burna prošlost s Mirom uvelike će oblikovati događanja u nadolazećim epizodama. Iako su njih dvoje godinama bili u braku, njihova veza završila je zbog Mirine opsesije Paulom, ženom koja je, prema Glorijinim riječima, bila treća osoba u njihovom braku. No, iako su prošli kroz turbulentne periode, Glorija i Miro neće moći zaboraviti prošlost, a sada je upravo Glorija ta koja se vraća u njegov život.

icon-expand Miro i Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Nakon što je Blanka završila u zatvoru, a Miro se našao u financijskim problemima, Glorija je dobila iznenadni poziv. "Trebao bih uslugu od tebe, Glorija", rekao je Miro i zamolio je da mu pomogle spasiti Blanku iz zatvora. Glorija nije mogla skriti bijes prema njemu, osobito jer je doznala da je Miro sada u braku s Blankom. "Sad bi razgovarao, nakon što si cijelu našu vezu šutio. Ja nemam što razgovarati s tobom. Cijelu mladost si mi upropastio s tim brakom. Ja sam ti bila druga violina dok si ti slinio za Paulom, a sad me tu tražiš uslugu zbog nekakve desete ženske. Slušaj me dobro, ja prstom neću mrdnuti zbog tebe i te tvoje Blanke", bijesno je rekla Glorija. Glorijin dolazak u seriju znači da će se stari konflikti ponovno otvoriti, a Glorija neće biti samo pasivni promatrač u Mirinom životu.

icon-expand Miro i Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Vanda Winter je za RTL.hr izjavila da je Glorija samodostatna, ranjiva, ali i opasna. "Njezina drskost i lakoća s kojom prelazi od potpuno razumnog do potpuno nerazumnog i neshvatljivog djelovanja je ono što me najviše zabavljalo u ovom karakteru", rekla je Winter. Iako je njen karakter izazovan, Vanda Winter priznaje da je bilo scena koje su joj bile posebno zahtjevne. "Bila je scena s Arijom Rizvić koja je, kao što znamo, ljepotica par excellence i ja sam kao Glorija morala ući u prostoriju s njom, odmjeriti je od glave do pete i reći svisoka, tobože razočarano: ...I..? ...To je to...?' Mislila sam da to neću moći izgovoriti", otkrila je Vanda. Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.