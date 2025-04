Tko je novi lik u seriji 'Sjene prošlosti'? Filip je žešći ženskaroš, a zbog njega se Olga posvadila s najboljom prijateljicom

Dok je plaćao i naručivao novu bocu vina, Filip je zavodio konobaricu. Unatoč tome što mu je buduća supruga sjedila nekoliko metara dalje, flertao je s drugom ženom. Šimun je, kada je došao do Filipa, to sve i pokopčao.

Filip je očijukao i s Davorkom, a sve to je Olga, kao dobra prijateljica, odlučila javiti Ines.

''Filip se ponio neprimjereno prema Davorki...'', rekla joj je. ''Upucavao joj se, dirao je... Uglavnom, Davorki je bilo jako nelagodno. Nešto slično je i Šimun vidio u restoranu između Filipa i konobarice'', rekla je, a Ines nije povjerovala u to. ''Ma nemoj, to nije istina. Stvarno ne znam zašto lažeš'', rekla je. ''Ljubomorna si – je li to?'', upitala ju je Ines.

''Ljubomorna si zato jer Filip i ja imamo tako savršenu vezu. Ljubomorna si jer ne možeš sa Šimunom ostvariti normalan odnos i onda što? Uništavaš veze oko sebe'', rekla je Ines, a Olga joj je pokušala objasniti da joj to govori jer joj je stalo do nje i jer se brine jer joj je prijateljica.

