Tko je ubijen u RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti'? Stiglo je vrijeme za otkrivanje velikog televizijskog misterija!

Istraga inspektora Krune i Darije odmah je krenula, svjedoka je bilo mnogo, a mračne tajne iz prošlosti koje vežu četiri prijateljice gledatelji su posljednjih mjeseci napeto pratili i otkrivali. Ljubav, osveta, moć, prijateljstvo, manipulacija i strah od gubitka, sve se to nepredvidivo isprepletalo u popularnom kvartu.

No sada je stiglo vrijeme da se napokon riješi trenutno najveći misterij domaćeg televizijskog etera! Sljedeći će tjedan gledatelji konačno doznati tko je pao s prozora Olgine nove kuće!

Tko sve kreće u osvetnički pohod, tko će uspjeti u svome naumu i tko se našao u krivo vrijeme na kobnome mjestu?

'Sjene prošlosti' kao serija specifične su iz mnogo razloga, a jedan od njih svakako je i duga gradnja iščekivanja koju gledatelji sve ove mjesece igraju i pitaju se - tko je žrtva, a tko ubojica. Osim likova s kojima se mogu poistovjetiti, gledateljima je itekako uzbudljivo slagati ovu napetu slagalicu. Što je to publici uvijek toliko privlačno u misterijima, otkriva izvršna producentica Iva Grahor.

"Svakako je uzbudljivo slagati slagalicu. Ali misterij nije samo potraga za odgovorima – on nas zapravo uvlači u vrtlog kompleksnih ljudskih odnosa, neizvjesnosti i sudbonosnih odluka koje mijenjaju živote. Vjerujem da ono što gledatelje najviše privlači kod naše serije nije samo rješavanje slagalice, već način na koji se sve te tajne, laži i poluistine odražavaju na one koji ih kriju. Svaka nova spoznaja donosi napetost, svaka laž nosi neku težinu, a ono što se jednom činilo sigurnim postaje nepredvidivo. Gledatelji ne žele samo otkriti istinu – to je, naravno, važan dio toga, ali još više žele vidjeti kako će je likovi podnijeti, hoće li pronaći snagu za oprost, hoće li se slomiti pod teretom prošlosti ili pronaći snagu da krenu naprijed. Upravo ta jaka emotivna komponenta čini misterij neodoljivim – ne radi se samo o tome tko je ubojica, već i o tome kako će istina promijeniti sve odnose", ističe.