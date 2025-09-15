Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Tko se to pojavljuje u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'? Tko je ona?

U novim epizodama serije 'Sjene prošlosti' pojavljuje se novi lik

RTL.hr
15.09.2025 11:00

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Ulovila prijateljicu s novim dečkom o kojem joj nije ništa rekla: 'Ne možeš me preveslati, a i u istoj si odjeći od jučer!'

Sjene prošlosti

Što će se dogoditi u novim epizodama 'Sjena prošlosti'? Paula i Tomo provedu noć skupa...

Moglo bi te zanimati

Veliko prijateljstvo Olge i Veronike! Kako je lukava strategija pretvorena u neočekivano prijateljstvo

Smrtonosni obračun! Karlo uperio pištolj u Tomu - hoće li povući okidač?

Suze, izdaja i strah! Očajna Paula na rubu sloma nakon Mirinog priznanja: 'Karlo zna sve. Nisam imao izbora'

Istina napokon izašla na vidjelo! Karlo stjerao Miru u kut i konačno doznao tko je kriv za njegovu ozljedu

Što se događa s Olgom? Sve više liči na Martu nego na samu sebe

Antonio Agostini iz 'Sjena prošlosti' zaigrao 'Ja vs. ja': 'Za ljubav bih dao sve, čak i kad mi je neuzvraćena'