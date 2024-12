Tomo iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr o posebnom odnosu kojeg ima sa sinom Noom: 'Super klinac, bravo roditelji!'

Glumac Matija Kačan u RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti' utjelovio je Tomu, zabavnog, situiranog lika koji se oženio u dobru obitelj, a čiji je pokretač svih njegovih životnih akcija njegova supruga. S Paulom je još od srednje škole, a zajedno imaju sina Nou. Nou je utjelovio mladi glumac - desetogodišnji Ezra.

Dinamika na setu, prema riječima svih glumaca, je odlična, a posebno ona s najmlađima. Matija nam je otkrio kako mu je baš gušt glumiti s Ezrom.

"Na početku smo on i ja bili sramežljivi, ali ufurali smo se. Ezra je super dečko, dovoljno živahan, ali opet i dovoljno zreo. U posljednje vrijeme sam vidio i sličnost između nas dvojice. To me se jako dojmilo. Super klinac, bravo roditelji, super ste ga odgojili", rekao je u intervjuu za RTL.hr.