Sjene prošlosti

Tomo kleknuo pred Karlom, suzama molio za život: 'Nemoj napraviti glupost kao što sam ja. Vratio bih svaku sekundu tog dana'

U posljednji tren Karlo je ipak odustao od osvete

RTL.hr
15.09.2025 20:30

Karlo je uperio pištolj u Tomu i htio ga ubiti. "Što je Tomo nemaš komentara, hoćeš još malo lagati ili ćeš konačno priznati što se dogodilo", zaprijetio je Karlo Tomi. "Ja sam, kriv sam, ali nisam htio. Nije bilo namjerno. Htio sam ti se osvetiti, ali vjerovao ti meni ili ne, odustao sam", rekao je Tomo kroz suze.

"Tomo, ti da si odustao mi ne bismo sada bili u ovoj situaciji", rekao je Karlo. "Karlo, molim te nemoj. Nemoj napraviti glupost kao što sam ja napravio glupost prije dvadeset godina. Imam dijete, ja te molim kao Boga. Ozlijedi me kao što sam ja tebe ozlijedio, samo me nemoj ubiti. Zaslužio si svoju osvetu i uzmi je, ali ja ti kažem da bih vratio svaku sekundu tog dana da mogu. Ti sad napravi što moraš, ti imaš izbor", kazao je Tomo nakon čega je kleknuo pred Karla.

Tomo i Karlo, Sjene prošlosti
Tomo i Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

U posljednji tren Karlo je ipak odustao od osvete, a Paula i Marta stigle su do njih. Uspaničena Paula potrčala je prema Tomi koji je ležao na podu te ga odvela doma.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Antonio Agostini iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr o ljubavi prema svojoj Đurđici: 'Ona nudi ono što panično počinjem tražiti u ljudima'

