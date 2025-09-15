Tomo kleknuo pred Karlom, suzama molio za život: 'Nemoj napraviti glupost kao što sam ja. Vratio bih svaku sekundu tog dana'

Karlo je uperio pištolj u Tomu i htio ga ubiti. "Što je Tomo nemaš komentara, hoćeš još malo lagati ili ćeš konačno priznati što se dogodilo", zaprijetio je Karlo Tomi. "Ja sam, kriv sam, ali nisam htio. Nije bilo namjerno. Htio sam ti se osvetiti, ali vjerovao ti meni ili ne, odustao sam", rekao je Tomo kroz suze.

"Tomo, ti da si odustao mi ne bismo sada bili u ovoj situaciji", rekao je Karlo. "Karlo, molim te nemoj. Nemoj napraviti glupost kao što sam ja napravio glupost prije dvadeset godina. Imam dijete, ja te molim kao Boga. Ozlijedi me kao što sam ja tebe ozlijedio, samo me nemoj ubiti. Zaslužio si svoju osvetu i uzmi je, ali ja ti kažem da bih vratio svaku sekundu tog dana da mogu. Ti sad napravi što moraš, ti imaš izbor", kazao je Tomo nakon čega je kleknuo pred Karla.