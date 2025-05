Tomo konačno odlučio: 'Gotovo je s Paulom, prevarila me!'

"Gotovo je. Prevarila me i ne znam više što da radim. Neću se više vratiti kući. Mislio sam da mi imamo dom, da je to sve istina, ali na kraju je ispalo da je to sve jedna ogromna laž. Šimune ja ne znam gdje ću i kuda ću. Mogu li prespavati kod tebe", upitao je Tomo Šimuna.

Šimuna je zanimalo kako se to dogodilo.