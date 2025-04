Tomo lagao policiji kako bi zaštitio Paulu: 'To je radila te noći i od tuda ta snimka'

Tomo je inspektoru ispričao svoju verziju događaja koja je naravno lažna, a sve kako bi zaštitio Paulu i dao joj alibi. U sve je uključio i Miru pa je tako izmislio kako su se Paula i on te večeri posvađali, a ona je čak zatražila i razvod zbog čega je on nazvao Miru da se zajedno napiju.

Miro ga je odbio pa je Tomo odlučio sam popiti bocu na njihovom starom mjestu. ''Onda je Miro, kako sam poslije saznao, nazvao Paulu. Paula me tražila, mene budalu, stvarno sam budala, ali to je istina. To je radila te noći i od tuda ta snimka. I to vam je istina'', ispričao je Tomo, a inspektora je zanimalo zašto je nije rekao ranije. ''Bilo me je sram...'', branio se Tomo.

