Tomo priznao Pauli istinu: 'Postoji mogućnost da sam Sarin otac' - Paula ostala u šoku!

Pokušavajući objasniti neobjašnjivo, Tomo se vratio u prošlost, na jednu noć prije sedamnaest godina. Njegova obrana svodi se na alkohol i amneziju. "Te večeri sam bio toliko pijan od cuge da je meni ta večer samo nestala", pravdao se, dodajući kako se većine događaja uopće ne sjeća. Njegov pokušaj da umanji težinu prevare kulminirao je rečenicom: "One stvari kojih se ne sjećaš, to je kao da se nije ni dogodilo."

"Postoji mogućnost da sam ja Sarin otac", izgovorio je. Paulina prva reakcija bila je potpuna nevjerica. "Je li ovo neka šala?" upitala je, nadajući se da se radi o neslanom vicu. Dodatnu težinu priznanju daje činjenica da je Sarina majka Rebeka, Paulina dugogodišnja prijateljica.

No, za Paulu, ta izjava nije bila olakšanje, već sol na ranu. "Pa si čekao sedamnaest godina da budeš iskren?" odbrusila mu je, suočivši ga s činjenicom da je njegova šutnja bila svjesna odluka koja je trajala gotovo dva desetljeća.

Otkriće nije moglo doći u gorem trenutku za Paulu. Upravo u danima kada se suočava s teškom liječničkom dijagnozom i spoznajom da možda više neće moći imati djece, saznaje da njezin suprug potencijalno ima dijete s drugom ženom. "Ne u trenutku kad ja saznajem da možda neću moći imati djece", zavapila je u očaju.

Sukob je eskalirao, a Paula je jasno dala do znanja da Tomino "oprosti" ne može izbrisati bol. "Prevario si me", rekla je, dok je on pokušavao umanjiti situaciju, tvrdeći da to "nije bila afera".

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!