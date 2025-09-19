Tomo rastrgan! Uvjeren je da Paula nije iskrena: 'Ona je majstorica manipulacije. Uvijek igra na emociju'

Tomo i Ines, suočili su se s pitanjem koje proganja one slomljenog srca: je li moguće oprostiti, zaboraviti i krenuti ispočetka? U središtu njihovog razgovora našla se Paula

icon-close

Za Tomu, susret Ines i Paule bio je okidač koji je ponovno otvorio stare rane. Njegova reakcija bila je instinktivna i prožeta bolnim iskustvima. "Puko mi je film, kako ne razumiješ?", povjerio se Ines, jasno dajući do znanja da Paulinu pojavu ne vidi kao slučajnost, već kao još jedan proračunati potez. Na Inesinu tvrdnju da je Paula zvučala iskreno i da joj je teško, Tomo odgovara sarkazmom: "Naravno, gdje bi Paula imala ikakve skrivene namjere." Za njega, Paula je majstorica manipulacije, osoba koja je oduvijek znala kako igrati na kartu emocija. "Paula je uvijek znala igrat na emociju. Vjeruj mi, i na moju i na tvoju", upozorava on. "Svaki put mi je dokazala da joj ne bih trebao vjerovati, a ja sam se svaki put dao u to uvući", dodao je.

icon-expand Ines, Sjene prošlosti FOTO: RTL

S druge strane, Ines preuzima ulogu glasa razuma, ali i nade. Iako i sama nosi teret propalog braka i prevare, ona postavlja ključna pitanja koja Tomu tjeraju na preispitivanje. "A što ako ovaj put ne igra? Što ako želi da počnete ispočetka?", pita ona. Svjesna kako njezine riječi mogu zvučati, ona koristi vlastito bolno iskustvo kao argument. "Sad ćeš reći da je to naivno, i to naročito od žene koja je prevarena u braku koji se raspao", kaže Ines. Ona ne tvrdi da je Paula svetica, ali odbija prihvatiti da je svaka nada unaprijed izgubljena. Ines inzistira na onome što je čula i osjetila: "Kažem ti, zvučala je iskreno."

icon-expand Paula, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Tomo konačno priznaje svoj unutarnji nemir: "Ja više ne znam što da mislim." U tom trenutku, Ines mu nudi savjet: "Prije nego što doneseš bilo kakvu odluku, molim te, razmisli o svemu. Zbog sebe." Tomo je zatim poslao Pauli poruku da je pretjerano reagirao i da želi porazgovarati, što je nju natjeralo da se pobjedonosno nasmije jer je njezina igra i manipulacija uspjela. Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.