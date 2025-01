Tomo servirao veliku laž Šimunu: 'Olga mi je rekla'

Šimun je odlučio Tomi reći za svoj odnos s Olgom. "Olga i ja smo više od prijatelja, to jest bili smo", rekao mu je. "Dobro, da, više od prijatelja, ok", odgovorio mu je Tomo na to.

"Šimun ti zapravo želi reći...", krenuo mu je objašnjavati Mato. "Znam što mi hoće reći. Što mi objašnjavaš kao da sam idiot. Ja razumijem. Sve pet. Ona hoće uložiti u njegovu firmu kao i mi. Vi ste partneri. Ok, poslovni partneri, kao da ja nemam nos za to", rekao je Tomo.

Mato mu je rekao mu nije htio Šimun to reći. "Olga i ja smo bili u vezi, ljubavnoj vezi", istaknuo je Šimun. Tomo je zašutio, a Mato se zabrinuo za njega. "Nadam se da je to u redu s tobom, zbog vaše prošlosti i svega", nastavio je Šimun. Tomo je objasnio da mu to nije važno jer je davno bio s Olgom. "To je prošlo svršeno vrijeme, daj molim te. Što bih ja osjećao prema njoj?", rekao je Tomo.

Dodao je kako je znao za njih dvoje. "Rekla je meni Olga", ispričao je.

