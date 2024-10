Tomo više ne može podnijeti Paulino prenemaganje: 'Samo se ti smij, ostat ćeš sama u tom svom ludilu'

U novoj epizodi RTL-ove dramske serije 'Sjene prošlosti' Paula je napravila muffine, no ne za svoju obitelj, već da se pokaže u najboljem svijetlu pred ostalim mamama u vijeću roditelja.

Njezin suprug Tomo ne razumije njezinu novu opsesiju i prenemaganje te je iskreno porazgovarao s njom o tome, no ona ne prihvaća njegovo mišljenje.

''Tomo, sada sam glavna – treba sve te žene držati pod kontrolom, ako to znači da ću koji put ispeći kolače, pa napravit ću i to'', objasnila mu je Paula, a on je odmah shvatio da pokušava preuzeti Martino mjesto.