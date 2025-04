Tomu neugodno iznenadila Veronikina istina: 'Imam sve u mobitelu, sve ti mogu pokazati'

''Mislim, družile ste se pa me samo zanima kad ste otišli kući, u koliko sati?'', objasnio joj je Tomo, a Veronikin odgovor ga je iznenadio. ''Mi se nismo niti sastale'', komentirala je Veronika. ''Daj Veronika, mučni malo glavom, valjda si zaboravila ono...'', rekao joj je Tomo, a ona ga je uvjeravala da zna dobro što se dogodilo tu večer s obzirom na to da je imala jaku migrenu.

U novoj epizodi RTL-ove dramske serije 'Sjene prošlosti' Tomo se raspituje kod Veronike gdje su ona i Paula bile te noći, to jest kada su se rastale, s obzirom na to da su Paulu snimile nadzorne kamere u blizini Anina ubojstva. ''Rastale?'', nije bilo jasno Veroniki.

''Tu večer sam dva puta išla u apoteku, prvi put sam novčanik zaboravila onda sam se morala vraćati. Na kraju sam izlazak otkazala, imala sam već karte, s Tihanom sam trebala ići na 'Tri sestre' u HNK'', objasnila je Veronika Tomi, a kao dokaz mu je htjela i priložiti sve na mobitelu. ''Ne ozbiljno, imam sve u mobitelu, sve ti mogu pokazati – toliko me to sve iscrpilo...'', rekla mu je, a on je komentirao kako nema potrebe za tim.

