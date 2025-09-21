Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

TOP 7 trenutaka koje su gledatelje 'Sjena prošlosti' ostavile bez daha

Donosimo pregled TOP 7 trenutaka koji su obilježili najnovije epizode

RTL.hr
21.09.2025 22:00

Tjedan iza nas u seriji 'Sjene prošlosti' donio je niz dramatičnih preokreta – od pucanja prijateljstava, ucjena i šokantnih zahtjeva, do trenutaka straha za život i tragedija koje možda tek dolaze. Donosimo pregled TOP 7 trenutaka koji su obilježili najnovije epizode.

1. Tomo moli Karla da ga ne ubije

2. Kraj prijateljstva između Karla i Mire

3. Olga ucijenila doktora Galića i uništila Martine planove te spasila Ines

4. Glorija stigla u kvart

5. Glorija od Mire traži dijete

6. Blanka puštena da se brani sa slobode

7. Avion u kojem je bio Šimun nestao iz radara

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Slijedi tjedan pun drame u 'Sjenama prošlosti'! Pucaju ljubavi i prijateljstva, a Glorija vuče nove poteze

Moglo bi te zanimati

Smireno i sa smiješkom, ali itekako ispod pojasa! Razgovor Olge i Marte prepun je otrovnih strelica: 'Volim što si tako plemenita'

Iza kulisa! Marko Petrić pokazao kako je izgledalo snimanje žestoke svađe Mire i Glorija u 'Sjenama prošlosti'

Meri Goldašić odglumila Martu, Paulu, Anu i Olgu iz 'Sjena prošlosti'! 'Ja kad me prevari muž. Toliko mi je serija ušla u glavu'

Gluma ili iskrene emocije? Paula se suočila s Ines, a ona joj odgovorila: 'Ja nisam ničija ljubavnica'

Bizaran susret u 'Sjenama prošlosti'! Glorija posjetila Blanku u pritvoru i razočarala se: 'I to je to? Zgodan outfit, izgleda udobno'

Šok u 'Sjenama prošlosti'! Glorijin zahtjev zgrozio Miru: 'Želim tvoje dijete'