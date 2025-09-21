TOP 7 trenutaka koje su gledatelje 'Sjena prošlosti' ostavile bez daha

Tjedan iza nas u seriji 'Sjene prošlosti' donio je niz dramatičnih preokreta – od pucanja prijateljstava, ucjena i šokantnih zahtjeva, do trenutaka straha za život i tragedija koje možda tek dolaze. Donosimo pregled TOP 7 trenutaka koji su obilježili najnovije epizode.
1. Tomo moli Karla da ga ne ubije
2. Kraj prijateljstva između Karla i Mire
3. Olga ucijenila doktora Galića i uništila Martine planove te spasila Ines
4. Glorija stigla u kvart
5. Glorija od Mire traži dijete
6. Blanka puštena da se brani sa slobode
7. Avion u kojem je bio Šimun nestao iz radara
