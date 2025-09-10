Emisije
Sjene prošlosti

Trač party! Olga manipulacijom okrenula Veroniku protiv Marte: 'Netko sreću traži u braku, a netko na gumenoj lopti'

Olga je odlučila stati Martinim planovima na kraj

RTL.hr
10.09.2025 21:15

Olga je odlučila stati Martinim planovima u Odboru na kraj te je smislila vlastiti. Posjetila je kozmetičarku Emu kako bi saznala tračeve o Veroniki, a zatim iskoristila te informacije da okrene Veroniku protiv Marte.

"Već neko vrijeme pokušavam dogovoriti kavu s Veronikom, ali nikako ne ide. Otkantala me već treći put u tjedan dana", započela je Olga, nadajući se da će Ema podijeliti nešto korisno. Ema nije oklijevala i ubrzo je priznala.

Ema, Sjene prošlosti
Ema, Sjene prošlosti FOTO: RTL

"Je li ti čudno što ona stalno ide na taj pilates? Tri puta tjedno. Ne znam je li ona tamo znoji zbog pilatesa ili zbog zgodnog instruktora. Kužiš, mlad je, zgodan, nabildan, tetovaže mu vire iz majice. Znaš kako se zove na Instagramu? Poncije Pilates. Kad se ona vrati doma, sigurna je da će imati strgane kukove", ispričala je Ema, a obje su prasnule u smijeh.

"Svatko traži sreću negdje drugdje. Netko u braku, a netko na gumenoj lopti", dodala je Ema, smijući se.

Olga je zatim odlučila pratiti Veroniku i snimila je u prisnim trenucima s instruktorom. Snimku je poslala Veroniki, tvrdeći da ju je zapravo poslala Marta. Ljutita, Veronika je odmah napala Martu zbog toga, vjerujući da ju je izdala.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Paula odlučila svjedočiti u Blankinu korist: 'Zauvijek ćeš ostati ubojica. Ovo radim to zbog sebe, da sačuvam svoj mir'

