Sjene prošlosti

Trio iz 'Sjena prošlosti' zajedno na ljetovanju! Jelena Perčin pohvalila se s fotografijom

Sjene prošlosti ne propustite od 1. rujna od 20.15 na RTL-u

RTL.hr
23.08.2025 12:00

'Sjene prošlosti' postala je jedna od najgledanijih serija zahvaljujući svojoj drugačijoj, urbanoj priči, živopisnim likovima s naglaskom na četiri žene koje čine središnji dio radnje. Nije trebalo dugo da ova serija zaintrigira cijelu naciju. Publika je očito tražila sadržaj s kojim se može poistovjetiti – sukobi dobra i zla, emocionalni odnosi, prijateljstva, ljubav, ali i obiteljski problemi. No, ono što je posebice privuklo gledatelje su misteriji, ubojstva, zločini, prevare i napeta istraga koja je prisutna kroz sve epizode. Druga sezona bit će, prema riječima produkcijskog tima, još intenzivnija, ali svi komadi slagalice bit će ostavljeni gledateljima koji će ih otkrivati korak po korak.

Jelena, Dajana, Matija, Sjene prošlosti
Jelena, Dajana, Matija, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

No, ono što seriji donosi posebnu energiju je glumačka ekipa. Na setu su se stvarila brojna prijateljstva, a jedno od njih je svakako ono između Jelene Perčin, Dajane Čuljak i Matije Kačana.

Na društvenim mrežama su se pohvalili i sa zajedničkim trenucima na Jadranu.

"Na ljetovanju s Martom", napisala je Jelena Perčin uz zajedničku fotografiju.

Glumci su gotovi sa snimanjem, a novu sezonu na RTL-u ne propustite 1. rujna od 20.15 na RTL-u!

sjene prošlosti dajana čuljak jelena perčin matija kačan
Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' zaigrao 'Ja vs. ja': 'Čini mi se da sam korak ispred svih'

