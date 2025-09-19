Tuga i nevjerica! Avion kojim je putovao Šimun izgubio kontakt s kontrolom leta

Olga je s nestrpljenjem čekala Šimuna koji se trebao vratiti s puta. Atmosfera se naglo promijenila dolaskom Davorke, koja je donijela vijest koja ledi krv u žilama. "Javili su na radiju", započela je. "Izgubili su kontakt s avionom iz Madrida zbog nevremena. To je Šimunov let, dodala je.

Radosno iščekivanje zamijenili su šok i poricanje. "Ne, to nije moguće. Ne!", ponavljala je Olga.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.