Sjene prošlosti

Tuga i nevjerica! Avion kojim je putovao Šimun izgubio kontakt s kontrolom leta

Planirana večera i radosno iščekivanje povratka Šimuna pretvorili su se u agoniju nakon što je objavljena šokantna vijest: avion na letu iz Madrida, kojim je putovao Šimun, nestao je s radara

RTL.hr
19.09.2025 21:15

Olga je s nestrpljenjem čekala Šimuna koji se trebao vratiti s puta. Atmosfera se naglo promijenila dolaskom Davorke, koja je donijela vijest koja ledi krv u žilama. "Javili su na radiju", započela je. "Izgubili su kontakt s avionom iz Madrida zbog nevremena. To je Šimunov let, dodala je.

Radosno iščekivanje zamijenili su šok i poricanje. "Ne, to nije moguće. Ne!", ponavljala je Olga.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Blanka puštena na slobodu! Glorija povukla konce i pokazala svoju moć

