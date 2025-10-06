U isto vrijeme je i nervira i intrigira! Olga ne može prestati razmišljati o novom liječniku Andriji Severu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

icon-close

Rimac postaje svjestan da Došenovi ozbiljno muljaju pa im zaprijeti. No Karlo i Miro imaju plan kako ga se riješiti. Tomo se konačno uspio dokazati na poslovnom planu, a suradnja s Borisom donosi mu uspjeh o kojem već dugo sanja.

icon-expand Olga i Andrija Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Šimun se nada da će se uspjeti zbližiti s Olgom, no nju sve više intrigira liječnik Andrija Sever. Nakon što ga ponovno oštro napadne tijekom Danijelova liječničkog pregleda, Ines je uvjerava kako nije ono za što ga smatra. Nemam pojma što taj tip pokušava dokazati, ali sigurno znam da ne može biti normalan!" ljutita je Olga.

icon-expand Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL