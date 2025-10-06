Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

U isto vrijeme je i nervira i intrigira! Olga ne može prestati razmišljati o novom liječniku Andriji Severu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
06.10.2025 10:59

Rimac postaje svjestan da Došenovi ozbiljno muljaju pa im zaprijeti. No Karlo i Miro imaju plan kako ga se riješiti.

Tomo se konačno uspio dokazati na poslovnom planu, a suradnja s Borisom donosi mu uspjeh o kojem već dugo sanja.

Olga i Andrija Sever, Sjene prošlosti
Olga i Andrija Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Šimun se nada da će se uspjeti zbližiti s Olgom, no nju sve više intrigira liječnik Andrija Sever. Nakon što ga ponovno oštro napadne tijekom Danijelova liječničkog pregleda, Ines je uvjerava kako nije ono za što ga smatra.

Nemam pojma što taj tip pokušava dokazati, ali sigurno znam da ne može biti normalan!" ljutita je Olga.

Olga, Sjene prošlosti
Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Mislim da pretjeruješ, znam ga godinama! Stvarno je OK, ima smisla za humor, za pravdu – pa, u tom smislu me podsjeća na tebe! Jesi ga uopće slušala što priča?" nastavlja Ines.

Olga se odluči na radikalan potez, a o čemu je riječ, pokazat će nova epizoda 'Sjena prošlosti'. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Šok u sudnici! Blanka povukla priznanje, optužila inspektora Rimca za zlostavljanje: 'Užasno sam ga se bojala, pratio me'

Sjene prošlosti

Snažna majčinska veza! Najslađi trenutci Olge i malenog Danijela koji će vas raznježiti

Moglo bi te zanimati

Petak na RTL-u od večeras izgleda drugačije: Trening počinje ranije, a tu je i zabava uz hit-filmove!

Snažna majčinska veza! Najslađi trenutci Olge i malenog Danijela koji će vas raznježiti

Proslava, svađe i šokantni potezi! Top 5 najboljih trenutaka proteklog tjedna u 'Sjenama prošlosti'

Veliko iščekivanje! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' i supruga Tina raznježili pratitelje predivnim fotkama: '9 mjeseci rasta naše male obitelji'

Što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'? U Paulin i Tomin život stiže - fatalna Rebeka

ANKETA Njušite li vi romansu između Olge i doktora Severa?