Sjene prošlosti

Gledatelji 'Sjena prošlosti' uvjereni da između doktora Severa i Olge frcaju iskre: 'Koji je to pogled bio, Šimun bi poludio od ljubomore'

U sinoćnjoj epizodi 'Sjena prošlosti' na scenu je stupio novi lik – dr. Andrija Sever – i odmah izazvao pravu buru među gledateljima

RTL.hr
03.10.2025 13:00

Njegov prvi susret s Olgom bio je sve samo ne običan: od žestokog sukoba na parkiralištu do neočekivanog susreta na domjenku, napetost između njih bila je očita. Kemiju između Olge i novog doktora osjetila je i publika pred malim ekranima, a društvene mreže ubrzo su se zapalile komentarima o njihovom odnosu.

Publika nije ostala ravnodušna – kemija između Olge i novog doktora odmah je postala glavna tema na društvenim mrežama. "Šimun ako uvidi da se Andrija zatelebao u Olgu moglo bi biti svašta", "Eh što radi zavodnik, pomrsit će konce pojedinim glumcima, čim se pojavio bacio oko na Olgu. Ima da Šimun pozeleni od ljubomore, neće mu biti svejedno", "Ali koji je pogled uputio prema njoj?! To da je Šimun vidio, svašta bi tu bilo", "Ova situacija s Andrijom i Olgom je interesantna", "Bit će veselo, sviđa mi se ovaj novi doktor", "Ovaj novi doktor je zgodan, osjećam da se nešto kuha s njim i Olgom", samo su neki od komentara.

Sjene prošlosti, Andrija Sever
Sjene prošlosti, Andrija Sever FOTO: RTL

Ako je suditi po reakcijama publike, dr. Andrija Sever tek je zakoračio u priču, a već je uspio unijeti svježinu i dodatnu napetost. Hoće li kemija s Olgom prerasti u nešto više i kakve će posljedice to imati na ostale likove, ostaje za vidjeti u nadolazećim epizodama.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

