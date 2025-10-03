Gledatelji 'Sjena prošlosti' uvjereni da između doktora Severa i Olge frcaju iskre: 'Koji je to pogled bio, Šimun bi poludio od ljubomore'

Njegov prvi susret s Olgom bio je sve samo ne običan: od žestokog sukoba na parkiralištu do neočekivanog susreta na domjenku, napetost između njih bila je očita. Kemiju između Olge i novog doktora osjetila je i publika pred malim ekranima, a društvene mreže ubrzo su se zapalile komentarima o njihovom odnosu.

Publika nije ostala ravnodušna – kemija između Olge i novog doktora odmah je postala glavna tema na društvenim mrežama. "Šimun ako uvidi da se Andrija zatelebao u Olgu moglo bi biti svašta", "Eh što radi zavodnik, pomrsit će konce pojedinim glumcima, čim se pojavio bacio oko na Olgu. Ima da Šimun pozeleni od ljubomore, neće mu biti svejedno", "Ali koji je pogled uputio prema njoj?! To da je Šimun vidio, svašta bi tu bilo", "Ova situacija s Andrijom i Olgom je interesantna", "Bit će veselo, sviđa mi se ovaj novi doktor", "Ovaj novi doktor je zgodan, osjećam da se nešto kuha s njim i Olgom", samo su neki od komentara.