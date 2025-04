U 'Sjenama prošlosti' zamršeni ljubavni odnosi: Uvijek se ubaci - netko treći

Pokojna Ana je bila u braku s Matom, ali je Mato imao ljubavnicu Blanku. Nakon razvoda s Anom i početka suživota s Blankom, Mato je shvatio da je ipak Ana prava žena za njega pa su tako njih dvoje, na kraju Aninog života, ipak bili zajedno, zaljubljeniji više no ikad.

Blanka je dugo patila za Matom i teško podnosila da ju je Mato ostavio zbog bivše supruge, no onda je upoznala Miru pa je tako sada on njezin zaručnik. No, nije sve tako idealno jer Miro pati za svojom mladenačkom ljubavi Paulom koja je u braku s Tomom. Koliko god se činilo da su Paula i Tomo u sretnom braku, između njih ima puno trzavica, a čini se da i Paula i dalje osjeća nešto više prema Miri.