Uh, kako je Olga samo spustila Tomi: Očajnički joj došao na vrata, a ona ga potjerala

Kada ga je Marta optužila da vara Paulu s Olgom, Tomo je dobio slom živaca. Prvo što je napravio je to da se Olgi pojaviona vratima i počeo ispitivati je li mu što ostalo kod nje u kući.

"Je li mi možda nešto ispalo tu kod tebe? Je li to možda bilo za vrijeme večere? Ako je bilo za vrijeme večere, onda to nije bilo sumnjivo. Daj reci nešto. Znaš li ti to što to znači? To znači da će ljudi misliti da ti i ja mutimo. Halo, ja ipak imam dijete i reputaciju", govorio je nervozno Tomo.

"Što bi ti i ja uopće mogli mutiti? Jesi li ti normalan?", upitala ga je Olga.