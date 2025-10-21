Uhićenje Karla uzdrmalo Blanku! Miro pištoljem prijetio Šantiću: 'Ti i ja ćemo sada popričati'

Vijest o Karlovom uhićenju uzdrmala je Blanku. Ona i Miro su u strahu da je u zatvoru zbog podmićivanja policajca Šantića u njihovom slučaju

icon-close

"Karlo je negdje sakrio tog vražjeg policajca koji će nas sve razotkriti", zavapila je. "Kako ne razumiješ da je u pitanju moja sloboda?" upitala je Mira, dok se u pozadini nazire strah od optužbi za ubojstvo i prikrivanje dokaza. Sve je počelo naizgled bezazleno: Šantić se nije pojavio na poslu da potpiše ključnu papirologiju. No, ono što se isprva činilo kao neodgovornost, brzo se pretvorilo u alarmantnu situaciju. "Šantić je nestao", odjeknule su riječi koje su pokrenule potragu. Posjet njegovom stanu otkrio je istinu – ne samo da ga nema, već su susjedi potvrdili da je otkazao najam. Telefon mu je ugašen, a svaki trag izbrisan. Postalo je jasno da Šantićev nestanak nije slučajan; on je ili pobjegao ili je ušutkan.

icon-expand Miro i Šantić, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Za Blanku, Šantićev nestanak predstavlja egzistencijalnu prijetnju. On je "vražji policajac koji će nas sve razotkriti", kako u panici povjerava Miri. Ulog nije ništa manji od njezine slobode. "Ja ću završiti u zatvoru zbog ubojstva Ane", priznaje, svjesna da je Šantić karika koja je može koštati slobode. Napetost doseže vrhunac kada stiže vijest o uhićenju Karla. Njegovo uhićenje ne samo da ih ostavlja bez podrške, već pojačava osjećaj paranoje i izolacije. Sumnja se uvlači u svaki kutak – tko je krtica? Tko ih je izdao? Suočeni s neposrednom opasnošću, Blanka i Miro primorani su na riskantne poteze. Dok ih sumnjivi automobil, u kojem je Rimac, prati na svakom koraku, kuju se planovi. Miro odlučuje provaliti u Karlov dom u potrazi za bilo kakvim dokazom – računom, porukom, bilo čime što bi im moglo otkriti gdje je Šantić skriven.

icon-expand Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

U trenutku kada se čini da su sve opcije iscrpljene, smišlja se opasan plan: jedan od njih postat će mamac kako bi odvukao pažnju pratitelja i Miri kupio dragocjeno vrijeme. "Ja ću biti mamac. Mene će taj auto pratiti, neće tebe," odlučno govori Blanka. Potraga konačno donosi plodove. Napeta telefonska linija prenosi ključnu poruku: "Upravo sam tamo gdje je Karlo skrio Šantića. Imam ga." Lociran je u zabačenom stanu, a plan se munjevito stvara – premjestiti ga u šumu, daleko od znatiželjnih očiju, i izvući iz njega istinu. "Sad ćeš nam reći apsolutno sve što znaš. Kako nam kažeš istinu, ideš kući", govore mu. Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Markom Petrićem