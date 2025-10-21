Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Uhićenje Karla uzdrmalo Blanku! Miro pištoljem prijetio Šantiću: 'Ti i ja ćemo sada popričati'

Vijest o Karlovom uhićenju uzdrmala je Blanku. Ona i Miro su u strahu da je u zatvoru zbog podmićivanja policajca Šantića u njihovom slučaju

RTL.hr
21.10.2025 21:15

"Karlo je negdje sakrio tog vražjeg policajca koji će nas sve razotkriti", zavapila je. "Kako ne razumiješ da je u pitanju moja sloboda?" upitala je Mira, dok se u pozadini nazire strah od optužbi za ubojstvo i prikrivanje dokaza.

Sve je počelo naizgled bezazleno: Šantić se nije pojavio na poslu da potpiše ključnu papirologiju. No, ono što se isprva činilo kao neodgovornost, brzo se pretvorilo u alarmantnu situaciju. "Šantić je nestao", odjeknule su riječi koje su pokrenule potragu. Posjet njegovom stanu otkrio je istinu – ne samo da ga nema, već su susjedi potvrdili da je otkazao najam. Telefon mu je ugašen, a svaki trag izbrisan. Postalo je jasno da Šantićev nestanak nije slučajan; on je ili pobjegao ili je ušutkan.

Miro i Šantić, Sjene prošlosti
Miro i Šantić, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Za Blanku, Šantićev nestanak predstavlja egzistencijalnu prijetnju. On je "vražji policajac koji će nas sve razotkriti", kako u panici povjerava Miri. Ulog nije ništa manji od njezine slobode. "Ja ću završiti u zatvoru zbog ubojstva Ane", priznaje, svjesna da je Šantić karika koja je može koštati slobode.

Napetost doseže vrhunac kada stiže vijest o uhićenju Karla. Njegovo uhićenje ne samo da ih ostavlja bez podrške, već pojačava osjećaj paranoje i izolacije. Sumnja se uvlači u svaki kutak – tko je krtica? Tko ih je izdao?

Suočeni s neposrednom opasnošću, Blanka i Miro primorani su na riskantne poteze. Dok ih sumnjivi automobil, u kojem je Rimac, prati na svakom koraku, kuju se planovi. Miro odlučuje provaliti u Karlov dom u potrazi za bilo kakvim dokazom – računom, porukom, bilo čime što bi im moglo otkriti gdje je Šantić skriven.

Miro, Sjene prošlosti
Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

U trenutku kada se čini da su sve opcije iscrpljene, smišlja se opasan plan: jedan od njih postat će mamac kako bi odvukao pažnju pratitelja i Miri kupio dragocjeno vrijeme. "Ja ću biti mamac. Mene će taj auto pratiti, neće tebe," odlučno govori Blanka.

Potraga konačno donosi plodove. Napeta telefonska linija prenosi ključnu poruku: "Upravo sam tamo gdje je Karlo skrio Šantića. Imam ga." Lociran je u zabačenom stanu, a plan se munjevito stvara – premjestiti ga u šumu, daleko od znatiželjnih očiju, i izvući iz njega istinu. "Sad ćeš nam reći apsolutno sve što znaš. Kako nam kažeš istinu, ideš kući", govore mu.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Markom Petrićem

Miro Blanka Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Andrija pokušao poljubiti Olgu! Ona se uspaničeno povukla: 'Oprosti, ali ja stvarno ne mogu. Nemoj mi zamjeriti'

Sjene prošlosti

Olga i doktor Sever uživali na spoju! Šimun naišao na njih u restoranu - njegov izraz lica govori više od riječi

Moglo bi te zanimati

Što se događa s Paulom? Rutinski liječnički pregled pretvorio se u životnu prekretnicu

Karlo udario Šimuna šakom u glavu! 'Ljubomoran si. Nije ti svejedno s kim ti se bivša valja po posteljama'

Tomo priznao Pauli istinu: 'Postoji mogućnost da sam Sarin otac' - Paula ostala u šoku!

Sara otkrila Rebekinu tajnu! Žestoko se posvađale pred Tomom i Paulom: 'Lagala si mi o mom tati. Lažljivice jedna'

ANKETA Treba li Tomo priznati Pauli istinu o mogućem očinstvu?

Što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'? Bijesna Paula doznaje za Tominu navodnu kćer