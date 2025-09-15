Ulovila prijateljicu s novim dečkom o kojem joj nije ništa rekla: 'Ne možeš me preveslati, a i u istoj si odjeći od jučer!'

U posljednji tren Karlo odustane od osvete. Paula je izvan sebe i pomaže ozlijeđenom Tomi. Marta ih nagovara da ne prijavljuju Karla zbog napada.

Olga se suočava s Martom zbog toga što je poslala inspekciju u ordinaciju kod Ines, no ona je uvjerava da nema ništa s tim.

Paula i Tomo zbliže se nakon traumatičnih događaja te Paula misli da su opet zajedno, no je li to uistinu tako?