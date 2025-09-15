Ulovila prijateljicu s novim dečkom o kojem joj nije ništa rekla: 'Ne možeš me preveslati, a i u istoj si odjeći od jučer!'

U posljednji tren Karlo odustane od osvete. Paula je izvan sebe i pomaže ozlijeđenom Tomi. Marta ih nagovara da ne prijavljuju Karla zbog napada.
Olga se suočava s Martom zbog toga što je poslala inspekciju u ordinaciju kod Ines, no ona je uvjerava da nema ništa s tim.
Paula i Tomo zbliže se nakon traumatičnih događaja te Paula misli da su opet zajedno, no je li to uistinu tako?
Marta tješi Karla koji je uvjerava kako se neće nastaviti osvećivati Pauli i Tomi. Marta ponovno provede noć s njime, a ujutro, kada se iskrade iz njegove kuće, ugleda je Paula.
Valjda zaslužujem neki odgovor! Ne možeš me samo tako preveslati. Sudeći po tome kako ste se pozdravili, iz aviona se vidjelo da se tu nešto događa između vas. A i u istoj si odjeći od jučer", Paula je zatražila odgovore na koje nije bila spremna.
