Sjene prošlosti

Ulovila prijateljicu s novim dečkom o kojem joj nije ništa rekla: 'Ne možeš me preveslati, a i u istoj si odjeći od jučer!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
15.09.2025 11:20

U posljednji tren Karlo odustane od osvete. Paula je izvan sebe i pomaže ozlijeđenom Tomi. Marta ih nagovara da ne prijavljuju Karla zbog napada.

Olga se suočava s Martom zbog toga što je poslala inspekciju u ordinaciju kod Ines, no ona je uvjerava da nema ništa s tim.

Paula i Tomo zbliže se nakon traumatičnih događaja te Paula misli da su opet zajedno, no je li to uistinu tako?

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti FOTO: RTL

Marta tješi Karla koji je uvjerava kako se neće nastaviti osvećivati Pauli i Tomi. Marta ponovno provede noć s njime, a ujutro, kada se iskrade iz njegove kuće, ugleda je Paula.

Valjda zaslužujem neki odgovor! Ne možeš me samo tako preveslati. Sudeći po tome kako ste se pozdravili, iz aviona se vidjelo da se tu nešto događa između vas. A i u istoj si odjeći od jučer", Paula je zatražila odgovore na koje nije bila spremna.

'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.

Antonio Agostini iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr o ljubavi prema svojoj Đurđici: 'Ona nudi ono što panično počinjem tražiti u ljudima'

Sjene prošlosti

Tko se to pojavljuje u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'? Tko je ona?

