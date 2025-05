Ups! Miro podsjetio Paulu da je njezinom mužu rođendan: 'Što si njemu kupila?'

Paula je Miri u znak zahvalnosti poklonila sat svog oca. ''Ti si bila onaj dan na utakmici, znaš koliko sam okinuo na ovaj sat...'', komentirao je Tomo, a Paula je rekla da je to bila Krstina ideja.

''Upisao si mu unuka na akademiju pa se on sjetio sata i koliko ti se sviđao'', objasnila je Paula, a Miro je sarkastično komentirao da je to zanimljivo kako se on sjeća svega uz njega. ''Nekih stvari se sjeća jer te cijeni i nije mu problem zahvaliti se na ovakav način'', rekla je Paula, a Miro joj se zahvalio.