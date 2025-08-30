Emisije
Sjene prošlosti

Vanda Winter o ulozi u Sjenama prošlosti za RTL.hr: 'Glorijina drskost me zabavljala, a na setu je bilo puno anegdota i smijeha'

Vanda Winter za RTL.hr je govorila o iskustvima sa snimanja, novoj ulozi i povratku pred kamere

RTL.hr
30.08.2025 10:00

Intrige, tajne i napetosti obilježit će i drugu sezonu serije 'Sjene prošlosti', a novi likovi donose dodatnu dozu drame u već dobro poznati kvart.

Jedan od tih likova je i Glorija, koju utjelovljuje glumica i pjevačica Vanda Winter. Publika je pamti s kazališnih dasaka i glazbenih projekata, no ova uloga označava i njezin povratak na male ekrane nakon gotovo deset godina. O iskustvima sa snimanja, novoj ulozi i povratku pred kamere, Vanda je otkrila više u razgovoru za RTL.hr.

Kako ste se pripremali za ulogu Glorije? Koji aspekt njezinog karaktera vam je bio najizazovniji?

Prepustila sam se intuiciji i mašti. Koncentrirala sam se na detalje koje je scenarij o njoj postupno otkrivao i nastojala ih povezati u cjelinu. Najveći izazov vjerojatno mi je bio pomiriti krajnosti unutar kojih Glorija kao karakter funkcionira.

Vanda Winter, Sjene prošlosti
Vanda Winter, Sjene prošlosti FOTO: RTL

S obzirom na to da ste dugo bili aktivni na kazališnim daskama, kakav je osjećaj vratiti se na male ekrane nakon toliko vremena?

Odličan, jer se sve super poklopilo, a u mojem slučaju to je najveći izazov. Kazališna scena na čelu s Komedijinom uvijek mi je prva i sretna sam jer puno igram, ali osvježenja ovog tipa su dobrodošla! Sa setova imam lijepa iskustva i volim rad pred kamerom.

Što vas je motiviralo da se vratite na televiziju i pridružite se ovom projektu?

I u međuvremenu sam radila projekte na televiziji, ali manjeg obujma, dok serije kao 'Sjene prošlosti' koje se snimaju i po godinu dana, zapravo nisam dosad nikada radila. U ovom konkretnom slučaju presudili su dobar "tajming" i idealna veličina uloge!

Vanda Winter, Sjene prošlosti
Vanda Winter, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Kažete da je Glorija samodostatna, ranjiva i opasna, koji je dio njezinog karaktera koji vas je najviše zabavljao tijekom snimanja?

Njezina drskost i lakoća s kojom je prelazila od jednog potpuno razumnog do potpuno nerazumnog i neshvatljivog djelovanja.

Što ste najviše naučili o sebi igrajući Gloriju? Postoji li neki aspekt njezine osobnosti u kojem ste se prepoznali?

Ne mogu reći da sam se prepoznala u Gloriji, ali mi je bila vrlo intrigantna i uzbudljiva!

Vanda Winter, Sjene prošlosti
Vanda Winter, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Kakva je bila atmosfera na setu 'Sjena prošlosti'? Jeste li se odmah povezali s kolegama ili je bilo potrebno neko vrijeme da se uspostavi ta dinamika?

Puno ljudi iz ekipe pamtim iz nekih ranijih projekata, pa sam se osjećala pomalo kao da sam došla kući! Dočekali su me srdačno, uključujući partnere s kojima sam se također brzo povezala i sve je teklo u profesionalnoj i dobroj atmosferi.

Imate li neku anegdotu sa snimanja, neki smiješan trenutak koji ćete pamtiti?

Imam ih pregršt, ali nisam sigurna smijem li ih staviti na "public".

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti FOTO: RTL

S obzirom na karakter Glorije, ima li scena u kojoj je bilo posebno izazovno ostati u tom liku?

Bila je scena s Arijom Rizvić koja je, kao što znamo, ljepotica par excellence i ja sam kao Glorija morala ući u prostoriju s njom, odmjeriti je od glave do pete i referirajući se na njezinu pojavu reći svisoka i tobože razočarano - "..I..? ..To je to..?" Mislila sam da to neću moći izgovoriti.

Na setu ste proveli puno vremena s kolegama. Tko je bio najsmješniji tijekom snimanja?

Ma, svi smo koncentrirano radili onda kad je trebalo, ali kad god smo kratili vrijeme do snimanja, kratili smo ga uz zafrkanciju. I nije bila rijetkost da se između salve smijeha i žestoke svađe čulo samo - "...Akcija!"

A kako će utjeloviti vatrenu Gloriju u 'Sjenama prošlosti' i kako će se naći u ovom moćnom ženskom kvartu, pokazat će nova sezona popularne serije – od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te na 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

