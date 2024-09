Vatrogasci intervenirali na setu RTL-ove serije 'Sjene prošlosti': 'Dim, ljudi trče naokolo, svi su u panici, svi bježe'

Požar je uvijek jedna od onih situacija kad sve drugo postane nevažno, to je jedna drugačija vrsta straha koja izbriše sve. Takve scene iziskuju baš jako puno koncentracije, odličnu koordinaciju, zapravo jednu koreografiju koju svi moramo odraditi zajedno", ističe Fernandez, dodajući kako je jedan od glavnih zadataka glumca u toj situaciji brza reakcija i istovremeno vjerno prenošenje onih iskonskih emocija kao što je strah, Kad gledate scene požara, to je toliko sve brzo, dim, ljudi trče naokolo, svi su u panici, svi bježe od nečega, ali zapravo to sve na snimanju mora biti jako dobro koordinirano kako bi se dostojno prikazala ta emocija, taj strah za život, ta borba. To je poprilično teško i izazovno, ali i zanimljivo".

Prije snimanja ovakvih scena različitih nesreća i nezgoda puno je tehničkih i probnih pokušaja da bi se usklađenost svih aktera, od glavnih glumaca, do statista, dežurnih službi i produkcijske ekipe pokušala dovesti do, što je više moguće, određenog savršenstva.