Večeras počinju 'Sjene prošlosti'! Otkrivaju se detalji sukoba u Martinoj kući: 'Gospođa nije preživjela'

Večeras od 20.15 sati s emitiranjem kreće nova sezona omiljene RTL-ove serije 'Sjene prošlosti', a drame i iznenađenja neće nedostajati od samog starta

Prva epizoda počinje scenom romantičnog vjenčanja na otvorenom. Cijeli kvart je na okupu, svatko sa svojim namjerama. Sretni par priprema se za svoj najvažniji dan u životu. Polako, ali sigurno koračaju do mjesta na kojem će se jedno drugome zavjetovati na vječnost... Danas smo se okupili ovdje da zajedno svjedočimo ljubavi", započinje matičar svoj govor – ali tko stoji ispred njega? Je li u vjenčanici Olga ili Marta?

icon-expand Sjene proslosti - tko je mlada FOTO: RTL

I što se zapravo dogodilo u Martinoj kući kada se sukobila s Olgom i Šimunovom rođakinjom Viktorijom u posljednjoj epizodi prve sezone? Nakon krvavog obračuna na mjesto zločina stiže policija, dok ih ondje čeka Olga s nožem u ruci. Inspektori Rimac i Darija pokušavaju složiti dijelove slagalice, no Olga je u prevelikom šoku za racionalno objašnjenje pa je vode u postaju.

icon-expand Sjene proslosti - Ezra i Tomo FOTO: RTL

Tomo shvaća da mu je Paula ponovno lagala i da je željela pobjeći s Mirom pa u naletu emocija donosi veliku odluku... Blanka je u pritvoru i suočava se s poniženjima na koja nije bila spremna. Šimun očajnički traži odgovore...

icon-expand Sjene proslosti - Šimun FOTO: RTL