Sjene prošlosti

Večeras počinju 'Sjene prošlosti'! Otkrivaju se detalji sukoba u Martinoj kući: 'Gospođa nije preživjela'

Večeras od 20.15 sati s emitiranjem kreće nova sezona omiljene RTL-ove serije 'Sjene prošlosti', a drame i iznenađenja neće nedostajati od samog starta

RTL.hr
01.09.2025 11:25

Prva epizoda počinje scenom romantičnog vjenčanja na otvorenom. Cijeli kvart je na okupu, svatko sa svojim namjerama. Sretni par priprema se za svoj najvažniji dan u životu. Polako, ali sigurno koračaju do mjesta na kojem će se jedno drugome zavjetovati na vječnost...

Danas smo se okupili ovdje da zajedno svjedočimo ljubavi", započinje matičar svoj govor – ali tko stoji ispred njega? Je li u vjenčanici Olga ili Marta?

Sjene proslosti - tko je mlada
Sjene proslosti - tko je mlada FOTO: RTL

I što se zapravo dogodilo u Martinoj kući kada se sukobila s Olgom i Šimunovom rođakinjom Viktorijom u posljednjoj epizodi prve sezone?

Nakon krvavog obračuna na mjesto zločina stiže policija, dok ih ondje čeka Olga s nožem u ruci. Inspektori Rimac i Darija pokušavaju složiti dijelove slagalice, no Olga je u prevelikom šoku za racionalno objašnjenje pa je vode u postaju.

Sjene proslosti - Ezra i Tomo
Sjene proslosti - Ezra i Tomo FOTO: RTL

Tomo shvaća da mu je Paula ponovno lagala i da je željela pobjeći s Mirom pa u naletu emocija donosi veliku odluku...

Blanka je u pritvoru i suočava se s poniženjima na koja nije bila spremna. Šimun očajnički traži odgovore...

Sjene proslosti - Šimun
Sjene proslosti - Šimun FOTO: RTL

Olga priznaje kako nije željela da itko strada, no doktori ipak zabrinutim prijateljima priopćuju tužne novosti: Gospođa nije preživjela..."

Tko se vjenčao, a tko završio tragično, pokazat će nova epizoda 'Sjena prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

SPOILERI! Evo što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti': Tko je ubijen, a tko ubojica?

