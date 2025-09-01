Velika zabuna! Karlo doživio šok kad su mu u bolnici rekli da je Marta mrtva: 'Žao mi je, ali gospođa nije preživjela'

Medicinska sestra mu odgovara da pričeka jer će provjeriti stanje. Nakon nekoliko trenutaka, dolazi do njega i govori: "Žao mi je gospodine, ali gospođa nije preživjela."

Nakon tragične noći, uplašeni Karlo žurno trči prema bolnici, nadajući se da će saznati što se dogodilo s Martom . Na hodniku sreće medicinsku sestru i brzo joj prilazi: "Sestro, trebam vašu pacijenticu. Hitno je, primljena je nedavno. Trebam gospođu Novak."

Karlo je zapanjen i u nevjerici uzvikuje: "Molim?! Ne, nismo se razumjeli. Meni treba soba gospođe Novak!" Sestra mu ponovno odgovara: "Gospodine, nema sobe. Gospođa je preminula."

Karlo, još uvijek pod šokom, odbija vjerovati u to, pa agresivno ulazi u sobu i viče: "Marta!" No, na krevetu leži ozlijeđena Marta. Vidno mu je pao kamen sa srca. Naime, medicinska sestra je pogrešno obavijestila Karla, jer je zapravo preminula Viktorija Novak, a ne Marta.

