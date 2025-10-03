Veliki intervju holivudskog glumca Jacka Dimich: 'U Ameriku sam došao s 26 eura u džepu. Sjene prošlosti? Bilo mi je zadovoljstvo'

Jack Dimich kao Andrija Sever stigao je u najpoznatiji kvart u Hrvata - onaj iz serije 'Sjene prošlosti'. Glumac koji u Hollywoodu ima više od 90 odigranih uloga, sada će se predstaviti i domaćoj publici. Rođen je u BiH u Kozarskoj Dubici kao Željko Dimić, a privlačnost prema glumačkom pozivu osjetio je već kao dječak. Nakon odlaska u SAD, završio je cijenjeni Lee Strasberg Institut za film i kazalište, a nakon toga je, zahvaljujući svom talentu i predanom radu, ostvario suradnje s vrhunskim filmašima, producentima i redateljima. Za platformu Voyo otkrio je sve o svojim postignućima, ali i o setu serije 'Sjene prošlosti'.

Rođeni ste kao Željko Dimić u Kozarskoj Dubici, a danas vas znamo kao Jacka Dimicha u Hollywoodu – kako ste doživjeli transformaciju imena? Koliko vam je umjetničko ime koje vam je predložio Michael Margotta pomoglo u probijanju u Americi?

Jack Dimich je samo moje scensko ime i služi samo za potrebe televizije, filma i teatra. Privatno i u svim dokumentima je ostalo moje pravo ime Željko Dimić koje su mi moji divni roditelji dali. Mnogi glumci u Americi imaju scensko ime zbog profesije, a zadrže svoje pravo. Meni je ime Jack predložio moj profesor Michael Margotta koji me je primio na klasu na Lee Strasberg Akademiji u New Yorku jer Amerikanci ne mogu da izgovore moje pravo ime Željko.

icon-expand Andrija Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Koji je bio najteži trenutak u vašem životu kada ste pomislili da možda nećete uspjeti – i što vas je poguralo naprijed?

Teško je izdvojiti jedan jer ih je bilo mnogo. Ne samo profesionalnih, već i u životu. Trebalo je prvo opstati u Americi kad sam došao, morao sam raditi razne poslove da bi se preživjelo jer ovdje nisam imao nikog, a došao sam sa 26 dolara u džepu. Kad god mi je bilo teško, smatrao sam obvezom da nikad ne odustanem, ne samo prema sebi, već i zbog svih onih koji su mi iskreno željeli da izdržim do kraja. Život je samo jedan i zato nisam imao prava niti sam htio da odustanem jer sam znao da reprize nema.

Na više jezika glumite i nastupate – koliko vam jezici pomažu u oblikovanju uloga i u pronalaženju posla?

Do sada sam odigrao 96 uloga na filmu, televiziji i teatru na: engleskom, ruskom, hrvatskom, češkom, srpskom, albanskom i talijanskom jeziku, kao i na četiri dijalekta na engleskom jeziku. Jezici i govor su veoma važni u ovoj našoj profesiji i ja im pridajem poseban značaj te mnogo radim na njima. Nepoznavanje različitih jezika može biti velika prepreka u karijeri jednog glumca, a poznavanje istih može biti veoma bitan vjetar u leđa.

Glumili ste u velikim američkim serijama poput Sopranosa, CSI-ja i Blacklista. Koja vam je uloga najviše ostala u sjećanju i zašto?

Sve uloge su mi drage jer da nisu, ne bih ih ni radio. Glumac mora voljeti svaku svoju ulogu i da je igra kao da poslije nje više nikad neće ništa odigrati te zato u svakoj ulozi mora dati svoj maksimum. Jedne od najdražih uloga kad se radi o serijama su mi: Paul Obrecht u seriji CSI, Randy Thorpe u seriji Hawaii Five-0, Jeff Boyd u seriji Notebook, Ivan Korshunov u seriji Undercovers i mnoge druge.

Jeste li imali priliku osobno učiti od velikih glumačkih imena poput Ala Pacina ili Roberta De Nira i što ste ponijeli iz tih susreta?

Al Pacino je bio moderator/ko-redatelj predstave Noć Tribada koju smo radili u Actors Studiju 2000. godine kad sam bio apsolvent na Lee Strasberg Institutu u New Yorku. Od njega sam mnogo naučio, a najviše o činjenici da smo prije svega ljudi, pa tek onda glumci. Imao sam sreću da radim s njim, kao i sa sjajnim glumcima kao što su: James Gandolfini, Tom Hardy, Jeff Goldblum, Lucy Liu, Scott Caan, Mariska Hargitay, James Spader, Michael Margotta, Dan Grimaldi, Selena Gomez, Elizabeth Shue, Tea Leone, Stana Katic, Armand Assante, Ed Harris, Rebecca De Morney i mnogi drugi. Trudio sam se da od svakog od njih nešto naučim.

icon-expand Andrija Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Imate li neku holivudsku anegdotu?

Ima ih mnogo jer se to često događa na snimanjima. Kad sam radio seriju Hawaii Five-0 u kojoj sam igrao ulogu Randy Thorpea iz New Jerseya, kolega Scott Caan me je nakon naše prve zajedničke scene na snimanju pitao: "U kojem ste dijelu New Jerseya rođeni i odrasli?" "U kvartu koji se zove Bosna!" Na što se on slatko nasmijao. Poslije sam mu rekao da sam rođen u Bosanskoj Dubici i da sam u Ameriku došao tek u 29. godini.

Kako izgleda borba jednog glumca s Balkana za ulogu u Hollywoodu?

Ideš na castinge i tamo se boriš s 200, 300 i više njih da bi baš tebe izabrali za tu ulogu. Jeste surovo jer je ogromna konkurencija, ali ja se prema tome odnosim kao prema velikom izazovu, budući da, kad dobiješ ulogu u takvoj konkurenciji, imaš dodatni motiv da je odigraš na najbolji mogući način.

Kratki film In the Name of the Son donio vam je veliko priznanje i međunarodne nagrade – što vam je taj projekt otvorio u karijeri?

In The Name Of Son je film u kojem igram svoju prvu glavnu ulogu u Americi i koji je 2009. godine pobijedio na 23 međunarodna festivala i bio nominiran za Oscara u kategoriji kratkog igranog filma.

Posljednjih godina domaći gledatelji mogu vas pratiti i u regionalnim televizijskim uspješnicama, kao što su Državni službenik, Klan, Kalkanski krugovi, Beležnica profesora Miškovića. U kojem projektu ste se najbolje osjećali? Koja vam je od tih uloga najdraža i zašto?

U ulozi Jeff Boyda, operativca CIA-e za Balkan u seriji Beležnica.

U seriji Sjene prošlosti igrate doktora Andriju Severa. Kako vam se sviđa taj projekt?

Nakon mog gostovanja u HNK-u, jako mi je drago da se po prvi put publici u Hrvatskoj na televiziji predstavim baš ulogom doktora Andrije Severa u seriji Sjene prošlosti. Dr. Sever je veoma osebujan lik, duboko emotivan i bilo mi je zadovoljstvo što sam ga igrao. Također, krasno sam prihvaćen od ostatka ekipe na snimanju serije u Zagrebu i suradnja s kolegama je bila izuzetna, naročito s kolegicom Marinom Fernandez i kolegom Jasminom Mekićem.

Imate li već neku najdražu rečenicu iz Sjena prošlosti? Što vas se najviše dojmilo na setu? S kime ste najviše povezani od glumačke postave?

Rečenice ne mogu otkrivati iz obveze prema producentima jer publika još nije vidjela moje epizode, a bilo mi je zadovoljstvo surađivati sa svima na setu jer su profesionalnost i posvećenost poslu bili na vrhunskoj razini.

Kako doživljavate razliku u radu između američke i domaće filmsko-televizijske produkcije?

Nema velike razlike u kvaliteti, profesionalizmu i odnosu prema poslu. Samo je razlika u budžetima budući da je Amerikancima mnogo lakše raditi jer su im budžeti veći.

Radite li i dalje u SAD-u ili ste se odlučili u potpunosti vratiti kući"?

Radim kako u Americi, tako i u Europi i bilo gdje na ovoj krasnoj planeti ako mi se uloga dopada. Glumac nema pravo na barijere i na bilo koju vrstu ograničenosti, pa ni geografsku. Što se mene tiče, tako će ostati do kraja moje karijere i života.

Kada pogledate unatrag, što biste rekli mladom Željku iz Kozarske Dubice koji sanja o glumačkoj karijeri?

"Maybe you did good, but you can always do better".

Koja je vaša životna filozofija danas – i što još priželjkujete ostvariti u karijeri i životu?