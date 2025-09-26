Emisije
Sjene prošlosti

Veliki udarac za Gloriju! Inspektor Rimac je priveo: 'Evo mene nažalost, ovdje sam da vas privedem'

U dramatičnom preokretu, moćna Glorija i istaknuti sudac koji je oslobodio Blanku uhićeni su

RTL.hr
26.09.2025 21:00

Akcija, koju je vodio inspektor Rimac, kulminacija je njegove istrage koja je razotkrila mračnu pozadinu slučaja Blanke Došen, otkrivajući mrežu manipulacije i straha koja je sezala do samog vrha sudske vlasti.

Klupko se počelo odmotavati nakon napetog razgovora između Glorije i Mire. Miro je potražio Gloriju s hitnim upozorenjem: "Rimac, onaj detektiv, traži od Blanke i mene da svjedočimo protiv tebe", otkrio je, dodajući da policija ima novog, neočekivanog svjedoka – suca kojeg je upravo Glorija postavila na slučaj.

Glorija, Sjene prošlosti
Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Osjećajući da gubi kontrolu, Glorija je organizirala hitan sastanak sa sucem, ne sluteći da je upravo taj razgovor dio policijske zamke. "Sumnjam da ste iza mojih leđa razgovarali s policijom", optužila ga je, odmah prelazeći na otvorene prijetnje kako bi ga podsjetila tko drži konce u rukama.

"Ja ću vas sada upozoriti na dvije stvari. Prva je ta da se sjetite za što sam ja sve sposobna. A druga je da se sjetite kako ste došli na poziciju na kojoj jeste", zaprijetila mu je.

Rimac, Sjene prošlosti
Rimac, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Suočena s njegovim uvjeravanjima u lojalnost, Glorija je donijela konačnu presudu, demonstrirajući svoju moć: "E, pa ja vam ne vjerujem i zato sam vas odlučila povući s pozicije na koju ste došli zahvaljujući meni."

Upravo u tom trenutku, na scenu stupa inspektor Rimac. "Gospođa Bakić, evo mene, nažalost, ovdje da vas privedem", izgovorio je mirno, ali odlučno. Na Glorijino pitanje "Na temelju čega?", Rimac je samo kratko odgovorio: "O tome ćemo morati, nažalost, u policiji."

Glorija, Sjene prošlosti
Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Kada je shvatila da je igra gotova, Glorija je uputila posljednju prijetnju inspektoru: "Upravo ste se pozdravili sa svojom karijerom." No, njezine riječi više nisu imale težinu. Rimac je, na opće iznenađenje, dodao: "A gospodin sudac... i vi ste tu. Uzeti ćemo i njega."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

