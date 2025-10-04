Emisije
Sjene prošlosti

Veliko iščekivanje! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' i supruga Tina raznježili pratitelje predivnim fotkama: '9 mjeseci rasta naše male obitelji'

Uskoro im stiže prinova

RTL.hr
04.10.2025 11:00

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' i njegova supruga Tina na Instagramu su podijelili prekrasnu fotogaleriju. "Devet mjeseci rasta naše male obitelji", poručila je Tina u opisu objave.

"Svi smo spremni", "Jedva čekamo", "Još samo malo", "Predivni ste", "Koliko ste vas dvoje lijepi", samo su neki od komentara uzbuđenih pratitelja.

Marko je nedavno za RTL.hr otkrio da su odabrali ime za dijete te je istaknuo: "To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa".

Inače, Marko i Tina vjenčali su se u rujnu 2023. nakon dugogodišnje veze. Supružnici ne govore puno o svojoj vezi i čuvaju svoju privatnost, a povremeno dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama i pokazuju djeliće svoje bračne idile.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

