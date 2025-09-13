Veliko prijateljstvo Olge i Veronike! Kako je lukava strategija pretvorena u neočekivano prijateljstvo

Olga i Veronika, koje su se do nedavno nalazile na suprotnim stranama, sada su postale neočekivane prijateljice, a njihov odnos temelji se na lukavoj strategiji i međusobnoj zaštiti. Sve je počelo kad je Olga odlučila stati Martinim planovima u Odboru, a za to je iskoristila Veroniku. Saznavši da Veronika ima aferu s pilates instruktorom, Olga je snimila njihov susret i poslala snimke Veroniki, ali joj je rekla da ih je poslala Marta, čime je potpuno prekinula suradnju između Marte i Veronike.
S obzirom na to da je Marta bila glavni zagovornik izgradnje shopping centra, Olga je nagovorila Veroniku da glasa protiv njezinog prijedloga, obećavši joj zaštitu. Veronika je povjerovala i podržala Olgu, koja je, uistinu, održala svoje obećanje i osigurala da Veronika ne pretrpi nikakve posljedice zbog svog glasa. Marta je bila bijesna kad je prijedlog za izgradnju shopping centra bio odbijen, a njezina ljutnja nije prošla bez posljedica.
Nakon sastanka, Marta je odlučila otići do Veronikinog muža, Ljube, kako bi mu otkrila šokantnu istinu o njegovoj supruzi. Tvrdeći da Veronika vara s pilates instruktorom, Marta je pokušala razotkriti njenu aferu, no nije računala na Olgu. U trenutku kad je Marta počela otkrivati svoju verziju istine, Olga je upala u razgovor i potpuno izokrenula situaciju. Rekla je Ljubi da Veronika zapravo ne ide na pilates već da razmišlja o drugom djetetu, čime je spriječila Martin pokušaj sramoćenja Veronike i spasila brak.
Ljubo je bio presretan. Veronika je bila duboko zahvalna Olgi i priznala joj da je shvatila koliko voli svog muža. Poručila joj je da joj je upravo ona spasila brak i da se osjeća zahvalno zbog svega što je učinila za nju.
Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.