Veliko prijateljstvo Olge i Veronike! Kako je lukava strategija pretvorena u neočekivano prijateljstvo

Olga i Veronika, koje su se do nedavno nalazile na suprotnim stranama, sada su postale neočekivane prijateljice, a njihov odnos temelji se na lukavoj strategiji i međusobnoj zaštiti. Sve je počelo kad je Olga odlučila stati Martinim planovima u Odboru, a za to je iskoristila Veroniku. Saznavši da Veronika ima aferu s pilates instruktorom, Olga je snimila njihov susret i poslala snimke Veroniki, ali joj je rekla da ih je poslala Marta, čime je potpuno prekinula suradnju između Marte i Veronike.

S obzirom na to da je Marta bila glavni zagovornik izgradnje shopping centra, Olga je nagovorila Veroniku da glasa protiv njezinog prijedloga, obećavši joj zaštitu. Veronika je povjerovala i podržala Olgu, koja je, uistinu, održala svoje obećanje i osigurala da Veronika ne pretrpi nikakve posljedice zbog svog glasa. Marta je bila bijesna kad je prijedlog za izgradnju shopping centra bio odbijen, a njezina ljutnja nije prošla bez posljedica.