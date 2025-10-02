Emisije
Sjene prošlosti

Svađa na parkiralištu! Misteriozni doktor Sever uvrijedio Olgu: 'Rezervirajte termin kod psihijatra'

Uoči svečanog domjenka koji je trebao okruniti važan liječnički simpozij, naizgled banalna situacija pretvorila se u verbalni okršaj

RTL.hr
02.10.2025 21:00

Borba za jedno parkirno mjesto ispred restorana postala je poprište sukoba između Olge i dr. Andrije Severa.

Organizacija velikog događaja uvijek nosi dozu stresa, a Olga je to osjetila na vlastitoj koži. Dok su uzvanici polako pristizali, ključni element domjenka – catering – kasnio je zbog gradske gužve. U pokušaju da spasi situaciju, Olga je odlučila osobno sačuvati parkirno mjesto ispred samog restorana kako bi dostavnom vozilu olakšala pristup.

Andrija Sever, Sjene prošlosti
Andrija Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL

No, njezine planove pomrsio je dr. Andrija Sever. Ugledavši, kako je sam rekao, "prazno mjesto", bez oklijevanja je parkirao svoj automobil. Njegov potez izazvao je trenutačnu Olginu reakciju. "Ne možete ovdje parkirati! Što vi ne gledate oko sebe? Ja čuvam ovo mjesto", uzviknula je, vidno iznervirana.

Dr. Sever, međutim, nije pokazao ni trunke razumijevanja. "Pa vi niste na njemu. Idući put stavite stolicu ili stojite sami", odbrusio je, čime je započeo žestoku prepirku.

Olga i Andrija Sever, Sjene prošlosti
Olga i Andrija Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Rasprava je brzo eskalirala. Pokušaji Olge da objasni situaciju i njezini zahtjevi da smjesta pomakne automobil nailazili su na aroganciju. "I što ćete reći? Da sam se parkirao na prazno mjesto?" cinično je upitao dr. Sever.

Kulminacija sukoba dogodila se kada je dr. Sever, pristajući naposljetku da pomakne vozilo, uputio Olgi krajnje neprimjerenu i uvredljivu opasku. "Maknut ću se, a vi si rezervirajte termin kod psihijatra. Možda jeste lijepi, ali ste i ludi", dobacio je, ostavljajući svoju kolegicu šokiranu i povrijeđenu.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti Andrija Sever Olga
Dramatičan obrat u sudnici! Blanka promijenila iskaz: 'Ne osjećam se krivom' - suđenje kreće ispočetka

