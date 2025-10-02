Svađa na parkiralištu! Misteriozni doktor Sever uvrijedio Olgu: 'Rezervirajte termin kod psihijatra'

Uoči svečanog domjenka koji je trebao okruniti važan liječnički simpozij, naizgled banalna situacija pretvorila se u verbalni okršaj

icon-close

Borba za jedno parkirno mjesto ispred restorana postala je poprište sukoba između Olge i dr. Andrije Severa. Organizacija velikog događaja uvijek nosi dozu stresa, a Olga je to osjetila na vlastitoj koži. Dok su uzvanici polako pristizali, ključni element domjenka – catering – kasnio je zbog gradske gužve. U pokušaju da spasi situaciju, Olga je odlučila osobno sačuvati parkirno mjesto ispred samog restorana kako bi dostavnom vozilu olakšala pristup.

icon-expand Andrija Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL

No, njezine planove pomrsio je dr. Andrija Sever. Ugledavši, kako je sam rekao, "prazno mjesto", bez oklijevanja je parkirao svoj automobil. Njegov potez izazvao je trenutačnu Olginu reakciju. "Ne možete ovdje parkirati! Što vi ne gledate oko sebe? Ja čuvam ovo mjesto", uzviknula je, vidno iznervirana. Dr. Sever, međutim, nije pokazao ni trunke razumijevanja. "Pa vi niste na njemu. Idući put stavite stolicu ili stojite sami", odbrusio je, čime je započeo žestoku prepirku.

icon-expand Olga i Andrija Sever, Sjene prošlosti FOTO: RTL