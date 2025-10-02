Svađa na parkiralištu! Misteriozni doktor Sever uvrijedio Olgu: 'Rezervirajte termin kod psihijatra'

Borba za jedno parkirno mjesto ispred restorana postala je poprište sukoba između Olge i dr. Andrije Severa.
Organizacija velikog događaja uvijek nosi dozu stresa, a Olga je to osjetila na vlastitoj koži. Dok su uzvanici polako pristizali, ključni element domjenka – catering – kasnio je zbog gradske gužve. U pokušaju da spasi situaciju, Olga je odlučila osobno sačuvati parkirno mjesto ispred samog restorana kako bi dostavnom vozilu olakšala pristup.
No, njezine planove pomrsio je dr. Andrija Sever. Ugledavši, kako je sam rekao, "prazno mjesto", bez oklijevanja je parkirao svoj automobil. Njegov potez izazvao je trenutačnu Olginu reakciju. "Ne možete ovdje parkirati! Što vi ne gledate oko sebe? Ja čuvam ovo mjesto", uzviknula je, vidno iznervirana.
Dr. Sever, međutim, nije pokazao ni trunke razumijevanja. "Pa vi niste na njemu. Idući put stavite stolicu ili stojite sami", odbrusio je, čime je započeo žestoku prepirku.
Rasprava je brzo eskalirala. Pokušaji Olge da objasni situaciju i njezini zahtjevi da smjesta pomakne automobil nailazili su na aroganciju. "I što ćete reći? Da sam se parkirao na prazno mjesto?" cinično je upitao dr. Sever.
Kulminacija sukoba dogodila se kada je dr. Sever, pristajući naposljetku da pomakne vozilo, uputio Olgi krajnje neprimjerenu i uvredljivu opasku. "Maknut ću se, a vi si rezervirajte termin kod psihijatra. Možda jeste lijepi, ali ste i ludi", dobacio je, ostavljajući svoju kolegicu šokiranu i povrijeđenu.
