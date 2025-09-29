Veronika Pauli otkrila formulu za spas braka: 'Dijete je pravi recept. Strasti frcaju na sve strane'

Upravo to se dogodilo Veroniki i Pauli, koje su u isto vrijeme prolazile kroz turbulentna razdoblja u svojim brakovima. "Nevjerojatno je kako nam se poklopilo da se baš u isto vrijeme borimo za svoju obitelj", rekla je Veronika Paula, priznajući da ih je upravo ta zajednička borba "nekako baš povezala".

Dok razmjenjuju iskustva o krizama koje bi, kako kažu, "rijetko koji brak preživio", rađa se osjećaj zajedništva. Umjesto samosažaljenja, odlučuju nazdraviti "novim životnim pobjedama", simbolično potvrđujući da u ovoj bitci nisu same.

Veronika otkriva svoju "malu tajnu" za ponovno pronalaženje bračne sreće. "Dijete", izgovara s uvjerenjem. "Ljubo i ja radimo na djetetu. Znaš, imam osjećaj da nam nikad nije bilo ovako dobro."