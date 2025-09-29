Emisije
Sjene prošlosti

Veronika Pauli otkrila formulu za spas braka: 'Dijete je pravi recept. Strasti frcaju na sve strane'

Čini se da ništa ne povezuje ljude snažnije od zajedničke muke

RTL.hr
29.09.2025 20:30

Upravo to se dogodilo Veroniki i Pauli, koje su u isto vrijeme prolazile kroz turbulentna razdoblja u svojim brakovima. "Nevjerojatno je kako nam se poklopilo da se baš u isto vrijeme borimo za svoju obitelj", rekla je Veronika Paula, priznajući da ih je upravo ta zajednička borba "nekako baš povezala".

Dok razmjenjuju iskustva o krizama koje bi, kako kažu, "rijetko koji brak preživio", rađa se osjećaj zajedništva. Umjesto samosažaljenja, odlučuju nazdraviti "novim životnim pobjedama", simbolično potvrđujući da u ovoj bitci nisu same.

Veronika otkriva svoju "malu tajnu" za ponovno pronalaženje bračne sreće. "Dijete", izgovara s uvjerenjem. "Ljubo i ja radimo na djetetu. Znaš, imam osjećaj da nam nikad nije bilo ovako dobro."

Veronika i Paula, Sjene prošlosti
Veronika i Paula, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Ona opisuje preporod njihove veze kao "drugi medeni mjesec" u kojem "strasti frcaju na sve strane". Svoju teoriju iznosi kao nepobitan zakon: "Slušaj, dijete, to ti je jedina prava formula za sačuvati brak. Vjeruj mi."

Inspirirana Veronikinim savjetom, Paula također počinje razmišljati o proširenju obitelji. Nakon perioda neodlučnosti, osjeća da je sigurna u svoju želju za još jednim djetetom.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Preslatki obiteljski trenuci! Prvi rođendan malenog Danijela bio je ispunjen smijehom, ljubavlju i darovima

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' podijelio video s kolegama iz serije i nasmijao pratitelje: 'Jedna subota prije otprilike pola godine, i danas'

