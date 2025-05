Viktorija priznala da je odgovorna za Agatinu smrt: 'To ne zvuči kao nešto što ju je moglo toliko uznemiriti'

Viktorija se osjeća odgovornom za Agatinu smrt pa je odlučila podijeliti sa Šimunom i Olgom detalje, no njezina se verzija razlikuje od one istinite. ''Prije nego je Agati pozlilo, imale smo jednu raspravu... Znaš kako je Agata uvijek bila kritična i nikad ne okolišala, samo bi ti rekla u lice sve što misli o tebi... E pa sve je krenulo od toga što me pitala za financije i ubrzo nakon toga me optužila da sam uvijek bila rastrošna, ali onda sam joj uzvratila. Rekla sam joj nešto grozno'', ispričala je Viktorija, a Šimuna je zanimalo što joj je rekla, a onda je tu krenula priča u krivom smjeru.

''Rekla sam joj da mi je upropastila vezu s Markom. Sjećaš se Marka?'', upitala je Viktorija, a Šimun je rekao kako se sjeća da je to klinac iz srednje škole. ''Tetka je rekla da je očito propalitet i neka izvolim s mjesta prekinuti vezu s njim i ja sam je poslušala, a vjeruj mi nikad joj to nisam oprostila... I to mi je izletjelo, ne znam zašto, oprosti'', slagala je Viktorija.