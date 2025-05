Viktorija već pokazala lošu stranu: 'Poznajem Olgu kratko, ali to zvuči kao nepogrešiv opis nje'

Viktorija je dogovorila s Olgom i Šimunom da će se ona brinuti za Agatu, ipak odlučila je na kratko otići na piće. Sjedeći u restoranu na šanku, Viktorija je načula Viktorijin razgovor s prijateljicom, a ogovarale su Olgu. ''A gle, ona valjda misli da je super, ultra posebna zato što je doktorica i to ginekologinja'', komentirala je prijateljica.

''Oprostite, stvarno nisam htjela prisluškivati... Pričate li vi to možda o Olgi Vidović?'', uletjela je Viktorija u razgovor i predstavila se da je ona Viktorija Novak, Šimunova sestrična. ''Da, mi smo nešto komentirale, ali vi ste to valjda krivo protumačili'', pravdala se Veronika, a njezina je prijateljica dodala da su one velike prijateljice doktorice Vidović.