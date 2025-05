Zbog ovoga je Agata umrla! Viktorija je prešla sve granice: 'Mislim da je srce'

Agatin i Viktorijin razgovor se pretvorio u kobnu svađu. ''Bolje da sam propalica nego da sam stara, pakosna baba kao vi'', viknula je Viktorija, a Agata je komentirala kako je upravo to njezino pravo lice.

''S vama nitko nikada ne bi niti razgovarao da niste puni para. U životu niste imali niti jedan odnos, a da to nije bilo zbog vašeg bogatstva'', rekla je Viktorija. Agata joj je rekla da ona jedino misli na sebe te da joj zbog toga nema pravo govoriti o ljudskim odnosima.

''Sve što raditi i to što gomilate sve te pare, sve je to radi same sebe. Samo da bi ti mogla kontrolirati druge kako ti se prdne'', vikala je Viktorija, a Agata je komentirala da ona to ne mora slušati... ''E pa hoćeš, sad ja pričam'', vikala je Viktorija.